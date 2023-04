Kam merijo Slovenci? Že na ogledu skoraj 1.200 prevoženih kilometrov.

Sedem Slovencev bo aktivno udeleženih na reliju za svetovno prvenstvo na Hrvaškem, še okrog sto pa tudi v organizaciji in izvedbi relija. V zadnjih dveh dneh so okrog Zagreba, Karlovca in Kumrovca prevozili že skoraj 1.200 kilometrov.

Zadnja dva dneva so si vse posadke ogledale tekmovalno progo letošnjega relija, ki predstavlja četrto preizkušnjo svetovnega prvenstva. Vsako hitrostno preizkušnjo so lahko prevozili dvakrat, in to v odprtem prometu z upoštevanjem vseh prometnih pravil. S tem ni šale, saj organizatorji nadzirajo hitrost prek oddajnikov GPS. Kazni so visoke. Skupno so vse posadke že na tem "treningu" prevozile skoraj 1.200 kilometrov.

Med udeleženci so tudi letos Slovenci. Prvič po letu 2006, ko je na reliju Monte Carlo kot aktualni državni prvak vozil Andrej Jereb, je v konkurenci spet slovenski državni prvak. Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2) imata štartno številko 54. Ker se nista prijavila v prvenstvo WRC2, bosta vozila za konkurenco mladinskega svetovnega prvenstva. Štartno izhodišče torej ne bo idealno.

Dirkalnik Turka in Kacinove v servisni coni relija na Hrvaškem Foto: Gregor Pavšič

Z nekaj sreče v prvo polovico razreda RC2

Turk in Kacinova sta pred kratkim pri Karlovcu odpeljala pripravljalni reli, na katerem sta bila od njiju hitrejša le Nikolay Gryazin in Gus Greensmith (oba škoda fabia rally2), ki oba spadata v vrh razreda RC2 z dirkalniki Rally2. Njun zaostanek na dirkaški kilometer se je gibal okrog dveh sekund. Pri dolžini relija za SP, to je dobrih 300 kilometrov, to pomeni okrog deset minut zaostanka. To bi na lanskem reliju pomenilo uvrstitev okrog desetega mesta.

Konkurenca v RC2 je namreč izjemno velika in kakovostna. Lani za uvrstitev v prvo peterico voznik ni smel imeti zaostanka, večjega od pol sekunde na kilometer hitrostne preizkušnje.

Turk: Želja je voziti kar najbolj konstantno

"V petek se na prvih preizkušnjah predvsem ne želim obremenjevati s časi. Prav gotovo bodo razmere težke, kar smo videli že na popisu. Tudi določena loterija s pnevmatikami bo. Najbolj si želim konstantnih časov in zaostankov, to je osnovni cilj. Na preizkušnjah, ki jih morda bolje poznam ali pa mi bolj ustrezajo, bi nato poskusil odpeljati še nekoliko hitreje. Na silo v taki konkurenci, ki je zelo izkušena in vajena voženj na primerljivih relijih, ne gre. Osnovni cilj je torej voziti kar najbolj konstantno, nato pa bomo videli, kaj to pomeni za rezultat," je včeraj v Zagrebu dejal Turk. Svoj zadnji reli za SP je odpeljal leta 2006 v Monte Carlu, takrat še s sovoznikom Enejem Ložnarjem (peugeot 208 R2, odstop po tehnični okvari).

Na reli je v razredu RC2 prijavljenih 24 posadk, lani jih je bilo še 30. Prvi favoriti so ob omenjenih Gryazinu in Greensmithu še Oliver Solberg (škoda fabia rally2), Adrien Fourmaux (ford fiesta rally2) in lanski prepričljivi zmagovalec Yohan Rossel (citroen C3 rally2).

Dirkalnik za Aleša Zrinskega in Roka Vidmarja (škoda fabia rally2) Foto: GM Racing

Prvi nastop na svetovnem prvenstvu čaka tudi Jana Medveda in Izidorja Šavlja (opel corsa rally4). Foto: Gregor Pavšič

Zrinski je nesrečo že pozabil

Med prijavljenimi sta tudi Aleš Zrinski in Rok Vidmar (škoda fabia rally2), ki sta uradno tudi del konkurence voznikov, starih vsaj 50 let. Zrinski je želel na reliju nastopiti že predlani, a je na zadnjem testu doživel hudo nesrečo in moral pozabiti na krstni nastop na svetovnem prvenstvu.

"Tista nesreča je že pozabljena. Letos imamo nov dirkalnik, z njim smo opravili prvi reli in vsi skupaj želimo na Hrvaškem predvsem uživati. Osnovni cilj je prepeljati vse hitrostne preizkušnje in doživeti ciljno rampo v Zagrebu. Za vse nas je ta konec tedna kot praznik dozdajšnje kariere in vsega tistega, kar smo počeli v avtomobilskem športu," pravi Zrinski, sicer tudi direktor krovne Zveze za avtošport Slovenije AŠSLO.

Dirka življenja tudi za Jana Medveda

Prvič bosta na svetovnem prvenstvu nastopila tudi Jan Medved in Izidor Šavelj (opel corsa rally4). Aktualna slovenska prvaka med dvokolesno gnanimi dirkalniki sta prav tako dobro razpoložena. Poleg dveh obetavnih Italijanov bo njun najresnejši tekmec Romet Jurgensson (ford fiesta rally4), zmagovalec evropskega izbora FIA Rally Star. Estonec na Hrvaškem vozi dirkalnik idrijskega IK Sport. V razredu RC4 je prijavljenih devet posadk.

"Pri reliju za svetovno prvenstvo je najtežje pravzaprav priti že na štart. Je namreč bistveno večji logistični in finančni zalogaj kot domače dirkanje. Pričakujem težko, dolgo dirko, z zahtevnimi in močno popeskanimi cestami, na kateri je glavni cilj nabiranje izkušenj. Seveda pa v primeru, da se mi vse izide, v svojem razredu merim tudi na stopničke," je po tehničnih pregledih pred dirko svojega življenja povedal Medved.

Sedmi slovenski udeleženec relija bo izkušeni sovoznik Vili Ošlaj, ki bo zapiske bral Hrvatu Janu Pokosu (ford fiesta rally4). Ošlaj je edini med sedmimi Slovenci, ki je na tem reliju sodeloval že lansko sezono. S Pokosom sta bila v razredu RC4 sedma.