Prek Pariza po novem še v Manilo, na Maldive in Kilimandžaro

Med 85 destinacijami dolgih poletov so tudi štiri nove. Tako bodo od 18. novembra iz Pariza leteli v tanzanijski narodni park Kilimandžaro, od 28. oktobra v brazilski Salvador de Bahia in od 7. decembra v filipinsko prestolnico Manila. Seznam novosti zaključuje maldivijska prestolnica Male, kamor bodo leteli v času novoletne počitniške sezone.

Okrepili so pogostost poletov v brazilska Rio de Janeiro in Fortalezo, s čimer bo med Parizom in brazilskimi letališči do 32 poletov tedensko. Več bo tudi poletov na Karibe ter v ameriški mesti Denver in Phoenix. Potniki prvega razreda si lahko na letalih Boeing 777 že pred koncem leta obetajo prenovljene kabinske prostore La Premiere, ki jim bodo nudili še več udobja, so napovedali.

Med 85 destinacijami dolgih poletov družbe Air France v prihajajočem zimskem voznem redu je eden od štirih novincev Kilimandžaro, ki mu je najbližje istoimensko letališče na severu Tanzanije (Kilimanjaro). Foto: Shutterstock

Osvajanje evropskega severa

Na 84 destinacij kratkih in srednjih poletov družbe Air France bo dnevno več kot 630 poletov. Po septembrskem začetku komercialnega sodelovanja s skandinavskim prevoznikom SAS bodo tako bistveno okrepili dostopnost severnoevropskih destinacij, tako z novimi direktnimi leti družbe Air France kakor tudi prek vozlišč skandinavskega prevoznika v danski, norveški in švedski prestolnici.

Air France leti tudi v Ljubljano. V prihajajočem zimskem voznem redu bo med Ljubljano in Parizom sedem njihovih letalskih povezav tedensko, po ena vsak dan v tednu, so sporočili iz družbe Air France.