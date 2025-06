Kipi ob versajski palači so spregovorili

V palači Versailles pri Parizu preizkušajo umetno inteligenco OpenAI, ki se v kipih parka pogovarja z obiskovalci. Ali je to predogled nove podobe turizma?

Nekdanja palača francoskih kraljev v Versaillesu pri Parizu, ki je danes med najbolj obiskanimi muzeji v svetovnem merilu, ter družbi za umetno inteligenco OpenAI in Ask Mona so sklenili novo partnerstvo, ki spreminja način ogledovanja tamkajšnjih znamenitosti.

Kipi so lahko celo duhoviti, a govoriti hočejo samo o sebi

Dvajset bogato okrašenih več stoletij starih kipov v parku palače so opremili s klepetalnimi roboti (chatboti), ki se pogovarjajo z obiskovalci, so zapisali v uradni objavi družbe Ask Mona.

V prispevku, ki ga je objavil Business Insider, avtorica kipom sicer očita, da se znajo pogovarjati samo o sebi ter da so suhoparni in nimajo učinkovitih pogovornih veščin, a obenem priznava, da je tak način predstavljanja znamenitosti vendarle boljši od tradicionalnih listov, knjig in pasivnih zvočnih vodnikov.

Palača francoskih kraljev v Versaillesu, danes eden izmed svetovno najbolj znanih muzejev, katerega del so tudi razkošni vrtovi Foto: Pixabay

Do Apolona in Neptuna s QR-kodo ali mobilno aplikacijo

Versajska palača je v svoji objavi na Instagramu med drugim zapisala, da se zvočni pogovor s klepetalnim robotom, ki razkriva skrivnosti versajskega vrtnega kipa, pri katerem domuje, začne s skeniranjem QR-kode, ki je temu kipu najbližja, a se s kipi lahko pogovarjajo tudi tisti, ki Versaillesu in Franciji niso niti blizu: prek mobilne aplikacije palače v Versaillesu (česar do objave tega prispevka nismo preizkusili).

Med temi kipi je tudi Apolonov vodnjak, zlati vodnjak iz 15. stoletja, ki so ga po obnovi konec lanskega marca ponovno postavili na ogled na njegovem mestu v vrtovih versajske palače, in Neptunov vodnjak.

Kipi odgovarjajo, a ne sprašujejo

Kot še poroča Business Insider, med odgovarjanjem na vprašanja obiskovalcev klepetalnemu robotu ne zmanjka niti pravega humorja, a vendarle vztrajno zavrača poskuse spreminjanja teme na nekaj, kar ni povezano z njegovim kipom.

Opazili so tudi, da za razliko od orodja ChatGPT, ki ga prav tako podpisuje AI in je nagnjen k dvosmernim pogovorom, torej tudi svojemu človeškemu sogovorniku zastavlja vprašanja, klepetalni roboti v kipih versajskega parka ne sprašujejo med pogovorom. Vztrajajo pri svojem poslanstvu podajanja informacij, ki naj bi bile na ta način obiskovalcem dostopnejše.

Z versajskimi kipi se je mogoče pogovoriti tudi prek uradne mobilne aplikacije versajske palače, celo takrat, ko uporabnik ni niti blizu Versaillesa. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Do zime bodo klepetavi – kaj pa pozneje?

Udeleženci novega partnerstva niso dajali komentarjev poleg že prej omenjene objave o začetku delovanja storitve, je še poročal Business Insider.

V svoji objavi je družba Ask Mona še zapisala, da bodo ti klepeti kot preizkusi na voljo do letošnje zime, njihova nadaljnja usoda, morda tudi v drugih muzejih in znamenitosti, vsaj za zdaj javnosti še ni znana.