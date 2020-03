Turistične agencije: Potovanj ne odpovedujemo, temveč jih prestavljamo

Nobenega dvoma ni, da bo med mnogimi panogami, ki bodo zaradi epidemije koronavirusa in posledično nujne preventivne upočasnitve ali celo ukinitve javnega in družbenega življenja utrpele veliko škode (ne le materialne, temveč tudi glede delovnih mestih), turizem eden "hujših ranjencev".

Od turizma živijo mnogi, vidni in nevidni

Turistični delavci opozarjajo, da je pandemija turizem pahnila v izjemne in težko obvladljive razmere. Turizem pa ni samo prodaja aranžmajev, namestitev ali smučarskih vozovnic, saj pri zagotavljanju turističnih storitev sodeluje tako pri nas kot zunaj Slovenije cela veriga dobaviteljev in izvajalcev, ki brez potujočih tako ostaja brez naročil in dela.

V zgornjem videu si oglejte nekaj primerov, kako je epidemija izpraznila ulice evropskih mest ne samo turistov, ampak tudi prebivalcev.

Turistični vodniki, prevozniki, proizvajalci hrane, storitvene dejavnosti, gradbinci, kulturne ustanove … To je samo začetek dolgega seznama vseh, ki delno ali v celoti, neposredno ali posredno, živijo s turizmom in od njega.

Ministrstvo za zunanje zadeve državljanom svetuje, da ostanejo doma



Slovensko zunanje ministrstvo ob pandemiji novega koronavirusa svetuje slovenskim državljanom, naj ne potujejo v tujino, temveč ostanejo doma. Slovenskim popotnikom, ki se nahajajo v tujini, pa svetujejo, da se podučijo, kako se vrniti domov, preverijo letalske družbe in stanje na mejah. Priporočajo jim tudi, naj redno spremljajo spremembe.



"Tisti, ki se odpravljajo na pot, naj se natančno podučijo, od kod bodo leteli in kam bodo prileteli," še svetuje vodja konzularne službe Andrej Šter. Ob tem je opozoril, da letališča v regiji zaključujejo s svojim delom - nekatera se že zapirajo, za druga to pričakujejo v bližnji prihodnosti. (STA)

Nekateri odhodi navkljub vsem nasprotnim priporočilom še pred nekaj dnevi

Mnogi posamezniki te sistemske težave ne vidijo, temveč le gledajo, kako bi obvarovali svojo naložbo v že vplačani aranžma.

Nekaterim potnikom je skrb za že vplačano potovanje še vedno pred skrbjo za preprečevanje epidemije. Foto: Getty Images

Kako daleč (in nespametno) to gre, odlično ponazarja primer, na katerega je javno opozoril vodja konzularne službe pri ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter: celo v petek, 13. marca, ko so se v okviru prizadevanj za omejitev epidemije že nedvomno tudi Sloveniji obetali ostri omejevalni ukrepi za preprečevanje zbiranja in gibanja večjega števila ljudi, je iz Slovenije v Istanbul odpotovala skupina 160, predvsem starejših potnikov.

Križarki, ki ju nihče ne želi

Te dni pa so, kot Štera citira Večer, v organizaciji slovenske turistične agencije slovenski potniki odpotovali tudi na križarjenje po Sredozemlju do Izraela, in sicer iz Genove, ki je sredi (vsaj formalno) popolnoma, zaradi karantene, zaprte Italije.

Andrej Šter, vodja konzularne službe pri Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije Foto: STA

In to v času, ko je italijanski prevoznik Costa 10. marca ustavil vsa izplutja iz Italije (najmanj) do 3. aprila, ko po morjih brezciljno plujeta norveška križarka Braemar in Costa Pacifica: prva po karibskem otočju, druga pa na nesojeni poti iz Buenos Airesa v Barcelono, ker ju zaradi koronavirusa nihče noče sprejeti. Argentince bodo v njihovo domovino morda celo morali prepeljati s humanitarnim zračnim mostom.

Odgovornost do razmer (bi morala vsem biti) prva prioriteta

Odgovorne potovalne in turistične agencije se ne zanašajo na kakršnekoli subjektivne ocene, temveč redno spremljajo razmere in upoštevajo vsa priporočila tako v domovini kot tudi v obiskanih državah.

A ko odgovorna agencija zaradi razmer ne more izpeljati odhoda, kot je bilo načrtovano, je prva misel vsakega potnika – vračilo vsega vplačanega denarja.

Močno opustele ulice New Yorka, življenje se seli v stanovanja

Agencije: Tudi nam ne vračajo vplačanega denarja

Predstavniki agencij, ki niso želeli biti imenovani, so nam povedali, da se kljub prizadevanjem za čim večje zadovoljstvo svojih potnikov, tudi sami srečujejo s tovrstnimi težavami.

Mnogi podizvajalci tudi njim niso pripravljeni povrniti že vplačanih sredstev ter samovoljno ali v skladu s splošnimi pogoji, ki jih včasih tolmačijo neobjektivno sebi v korist, zadržujejo vsa, že prejeta vplačila, saj jih želijo nameniti za poznejše storitve, so nam povedali predstavniki več slovenskih turističnih agencij.

Še pred kratkim so v Benetkah komaj shajali zaradi množic turistov, zdaj bi si jih še kako želeli - še bolj pa razmer, ki bi spet omogočile njihov prihod.

Tako smo med dvema ognjema, so nam potožili in opozorili na tovrstne izpade, ki že za srednje veliko agencijo dosegajo zneske v stotinah tisočih evrov in se pri nekaterih že spogledujejo z milijonom. Zneski, ki so za mnoge agencije neobvladljivi.

Nepriljubljeni rezi so se že začeli

Čeprav so se razmere, v katerih so, ob upoštevanju zdravega razuma, vsa ne nujna potovanja nesmiselna, komaj začele, pa so nekatere agencije že začele z neljubimi ukrepi tudi pri sebi.

Znan je primer turistične agencije, ki je ravno te dni z razlago zaostrenih razmer ob epidemiji svoji uslužbenki že vročila odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov.

Tudi ulice Ljubljane so brez turistov, a tudi brez tistih, ki si s turisti zagotavljajo sredstva za življenje.

Agencije: Denar potnikov ni izgubljen!

Še bolj kot sami potniki, ki se sprašujejo, kaj bo z njihovimi vplačili, si čimprejšnje ureditve razmer želijo tudi slovenske turistične agencije. To je namreč edini način, da proaktivno čim učinkoviteje zmanjšajo svojo poslovno škodo in zavarujejo interese svojih potnikov.

V Združenju turističnih agencij Slovenije so zato predlagali, da bi vsem potnikom na potovanjih, ki jih ni bilo mogoče varno ali smiselno izpeljati zaradi razlogov, na katere niti z največjim prizadevanjem ne morejo vplivati, agencije izdale vrednostnico v polni vrednosti vplačanih sredstev. Podobni rešitvi so naklonjeni tudi v Italiji in Nemčiji.

Še bolj kot sami potniki, ki se sprašujejo, kaj bo z njihovimi vplačili, si čimprejšnje ureditve razmer želijo tudi slovenske turistične agencije. To je namreč edini način, da proaktivno čim učinkoviteje zmanjšajo svojo poslovno škodo in zavarujejo interese svojih potnikov. Foto: Getty Images

Letalske družbe popustile pri spremembi terminov, ne pa pri spremembi imen potnikov

Potniki bi vrednostnico na potovanje, ki ni bilo izvedeno, in bo tudi v primeru skupinske prijave izdana na ime prijavitelja (velja za pravne osebe in organizirane skupine, ki so prijavile potovanje), lahko izkoristili pri agenciji izdajateljici, in to za enako potovanje, do vključno 30. junija 2021.

Vrednostnico lahko pri nadomestnem potovanju uveljavlja njen prejemnik (ni prenosljiva), saj so zaradi epidemije letalski prevozniki večinoma privolili samo v brezplačno menjavo terminov (to je brez kazni zaradi sprememb, še vedno pa je morebitno razliko v tarifnem razredu treba doplačati!), ne pristajajo pa na spremembe imen potnikov. Vrednostnica je jamstvo zneska in ne tudi cene nadomestnega potovanja, katerega cena je lahko, glede na nove razmere, tudi višja ali nižja.

V izrednih razmerah zaradi epidemije novega koronavirusa so letalski prevozniki nekoliko popustili pri nadomestilih za spremembo datuma potovanja, ne pa tudi pri spremembah imen. Foto: Srdjan Cvjetović

Potovanj torej ne odpovedujemo, jih prestavljamo, pomirjajo predstavniki Združenja slovenskih turističnih agencij in ob tem dodajajo, da je v izjemnih primerih vrednostnice po dogovoru mogoče uporabiti za tudi drugo potovanje agencije izdajateljice.

Vsaj ena slovenska potovalna agencija nam je potrdila, da bo svoje vrednostnice upoštevala tudi po 30. juniju 2021 in kjer je le mogoče, omogočila tudi prenos na drugega upravičenca.

Vrednostnice le za aranžmaje slovenskih agencij

Ko je potnik prijavil potovanje prek posrednika, izda agencija, ki je organizator in izvajalec potovanja, vrednostnico v višini zneska, ki ga je ta prejela od posrednika.

V tem primeru posrednik, ki je prejel plačilo od potnika, izda svojo vrednostnico v višini morebitne razlike do polnega zneska, ki jo je potnik plačal, ta vrednostnica pa se lahko porabi za prihodnje posrednikove storitve.

Vrednostnic ne morejo izdajati za potovanja in turistične storitve, ki jih organizira agencija zunaj Slovenije, so še opozorili.

Vse ob svojem času

Glavno sporočilo slovenskih potovalnih in turističnih agencij je, da se bodo razmere gotovo uredile, a je v teh negotovih epidemioloških razmerah težko napovedati, kdaj. Pri odgovornih slovenskih organizatorjih in izvajalcih potovanj je denar varen, ker jim ne nazadnje to narekuje tudi slovenska zakonodaja.

Potovanja so, kot zatrjujejo, le prestavljena na poznejši termin in bodo spet prišla na vrsto. V tem trenutku in tudi nasploh je zdravje posameznikov in javno zdravje zagotovo prva prioriteta.