Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podoba New Yorka je danes povsem drugačna.

Podoba New Yorka je danes povsem drugačna. Foto: Reuters

Novi koronavirus je popolnoma spremenil vsakdan tudi v New Yorku, mestu, ki nikoli ne spi. Zdaj se je bilo prisiljeno ustaviti in prekiniti vrvež, ki je tam sicer prisoten 24 ur na dan, vse dni v letu.

New York si te dni ni podoben. Zaradi koronavirusa ljudi po vsem svetu spodbujajo, naj ne potujejo, a nekateri kljub temu niso odpovedali potovanj. Starejši pa se precej bojijo bolezni, na primer 80-letnica v spodnjem videu, ki ima ob starosti še astmo. Lastniki barov medtem pravijo, da česa takega še niso doživeli.

Times Square te dni sameva. Foto: Getty Images

Med mesti, ki jih je novi koronavirus povsem ohromil, je tudi slavni New York. Vsakodnevni vrvež je zamenjala tišina, lokali, restavracije in trgovine se zapirajo, ljudje pa, tako kot pri nas, ostajajo doma.

Tako je tudi mesto, ki je znano po tem, da nikoli ne spi, postalo mesto duhov, kar je še posebej pretresljivo. Ulice vedno polnega Manhattna, Times Squara in Broadwaya so zdaj zapuščene, to pa je prizor, ki ga v tem mestu ne vidimo nikoli.

V mestu New York so sicer zaznali že več kot 300 okužb z novim koronavirusom in že pet smrti.

Sameva tudi slovita newyorška knjižnica. Foto: Getty Images

Na ulicah Manhattna skoraj ni več prometa in ljudi. Foto: Reuters

Manhattan, kot ga nismo vajeni. Foto: Reuters

Prazne ulice pred stavbo slavnega New York Timesa Foto: Reuters

Prazne ulice Manhattna Foto: Reuters

Kotički Manhattna, kjer sicer mrgoli ljudi, so zdaj prazni. Foto: Reuters

Tudi trafika ne kaže nič kaj pozitivne podobe. Foto: Getty Images

Tudi tam vlada panika, razglasili so izredne razmere

Potem ko so pristojni tam razglasili izredne razmere, zaprli šole in vse nenujne trgovine ter ljudem svetovali, naj ostanejo doma, so tudi Newyorčani zagnali paniko in izropali trgovine z živili.

Že v četrtek so se zgrnili v trgovine in se začeli zalagati z živežem, dezinfekcijskih sredstev pa je zmanjkalo že pred dnevi.

Tudi Newyorčani so se panično pognali v trgovine in spraznili police. Foto: Getty Images

Podoba iz trgovin, podobna našim Foto: Getty Images

Vsakemu kupcu pripadajo največ štirje dezinfekcijski izdelki. Foto: Getty Images

Mesto se začasno zapira. Foto: Reuters

Povsem verjetno je, da bo newyorški župan Bill DeBlasio z razglasitvijo izrednih razmer uvedel tudi policijsko uro, omejil gibanje po mestu, ustavil javni promet, odredil racioniranje hrane, odstranil vozila z ulic in podobno, poroča STA.

Napovedal je, da bo minilo več mesecev, preden se bodo spet odprli znameniti objekti, kot so dvorani Madison Square Garden in Barclays Center ter Radio City Music Hall, Metropolitanski muzej in drugi.

Preverite tudi: