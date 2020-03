Slovenka s koronavirusom: Nikomur ne privoščim osamitve, ki jo trenutno izkušam jaz

Študentka Tea je ena od 219 primerov potrjene okužbe s koronavirusom. Slabo se je začela počutiti v četrtek, v soboto so ji odvzeli bris, ki je bil pozitiven. In dan zatem se je odločila, da svojo izkušnjo deli s svetovnim spletom, ker, kot pravi, o koronavirusu in okužbi z njim primanjkuje informacij iz prve roke.

"Jaz brez problema povem, da sem na žalost podlegla novemu virusu. Nisem ga želela, nisem izzivala, hodila sem le v službo in v trgovino po najnujnejše, vse v radiju 500m. Ampak virus ne izbira. Očitno je res dovolj, da gre nekdo z virusom mimo tebe, da na blagajni plačaš prodajalki, ki ne ve, da je okužena, da v službi postrežeš turista," je začela zapis v spletnem blogu, ki se je medtem med slovenskimi uporabniki spleta že razširil kot požar.

Foto: Getty Images

Podrobno je opisala simptome, ki si jih je sprva razlagala kot prehlad, nato pa se je počutila vse slabše. "Noč s petka na soboto je bila peklenska. Zaradi bolečin nisem našla udobnega položaja za spanje, v nekem trenutku sem celo čepela na postelji in dremala, saj sem bila tako zelo utrujena. Tresla me je mrzlica, hkrati sem vrela od vročine. Po licih so mi tekle solze obupa, nisem si znala pomagati," piše Tea.

V soboto so ji na eni od vstopnih točk odvzeli bris in jo poslali domov, da počaka na rezultate. "Ob desetih zvečer mi zazvoni telefon, gospodična na drugi strani mi sporoči, da je bil bris pozitiven," je zapisala, "obnemela sem, po hrbtu me je spreletelo. Dva globoka vdiha, ki sta bila tokrat še težja kot ostali."

"Ko sva klic končali, so se mi po licih ulile solze"

Z zdravstveno delavko, ki ji je sporočila rezultat testa, je šla čez anketo o počutju in morebitnih drugih boleznih, povedala je, s kom je bila v stiku, in dobila navodila, kako naj ti ljudje ravnajo. "Zame pa je ta informacija pomenila, da bom 14 dni odrezana od ostalih ljudi. Ko sva klic končali, so se mi po licih ulile solze," je zapisala.

Zdaj je v domači samoizolaciji, kjer so se temeljito organizirali, da z družinskimi člani ne prihaja v stik. Razmisliti so morali, kako poskrbeti, da se ne srečujejo, kako bodo prali perilo, kdaj gre kdo v kopalnico ... "Hrano dobivam na stopnice, brez srečevanja, a je domača hrana že majhno zdravilo. Če ne za telo, pa za srce. V vsakem primeru je težko živeti na tak način."

Foto: Getty Images

Tea nadaljuje, da je ob telesnem slabem počutju velika preizkušnja prav izolacija. "Danes sem se začela tudi zares zavedati, kaj pomeni biti brez stikov za 14 dni. Ob vseh bolečinah je to najhuje. Poskušam ostati pozitivna, šalim se na račun virusa, hkrati pa res želim, da bi se ljudje začeli zavedati, da zadeva ni enostavna," je opozorila.

"Še enkrat pozivam vse, mlade in stare, zdrave in bolne ... OSTANITE DOMA," je pozvala, "zaščitite sebe in svoje bližnje, zaščitite sočloveka in ostanite doma, ven pojdite samo po najnujnejših opravkih, pa še to le, če ste zdravi. Ob prvih znakih poskrbite za samoizolacijo. V najboljšem primeru boste ugotovili, da ne gre za virus in boste lahko normalno komunicirali z družino. Nikomur, ampak res niti najhujšemu sovražniku ne privoščim osamitve, ki jo trenutno izkušam jaz."

