Včeraj potrdili več okužb kot prejšnji teden

V sredo so ob 780 PCR-testih in 6.385 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 1.613 okužb s koronavirusom, kažejo najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To je 483 okužb več kot prejšnjo sredo, ko so v državi potrdili 1.130 primerov okužbe.