Evropska komisija predlaga, da covid-19 priznajo kot poklicno bolezen

Priporočilo sicer sledi tristranskemu dogovoru, ki so ga maja 2022 dosegli države članice, delavci in delodajalci v Svetovalnem odboru za varnost in zdravje pri delu (ACSH). Prispeva pa tudi k izvajanju strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu 2021-2027, ki je to posodobitev tudi napovedal. Foto: Shutterstock