To razkrivajo zadnji podatki o koronavirusu v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo so potrdili 30 okužb več kot v primerjavi s tednom prej.

V nedeljo so potrdili 30 okužb več kot v primerjavi s tednom prej. Foto: Getty Images

V nedeljo so ob 353 PCR-testih in 1.521 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 286 okužb z novim koronavirusom, kažejo najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Prejšnjo nedeljo so, za primerjavo, potrdili 256 okužb, včeraj torej 30 okužb več.