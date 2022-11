Kaj so po lokalnih volitvah povedali Klakočarjeva, Fajonova in Janša?

V Gibanju Svoboda so po delnih neuradnih rezultatih lokalnih volitev zadovoljni z dosežkom stranke, manj pa z volilno udeležbo. Po doslej znanih podatkih je županski stolček uspelo osvojiti zgolj eni županski kandidatki stranke, in sicer je v prvem krogu večino volivcev prepričala kandidatka stranke za županjo Osilnice Alenka Kovač. Medtem je prvak SDS Janez Janša je v izjavi za medije dejal, da trenutni rezultati kažejo, da je SDS že petič zapored zmagovalka po seštevku mestnih in občinskih svetnikov.

V Gibanju Svoboda so po delnih neuradnih rezultatih lokalnih volitev zadovoljni z dosežkom stranke, manj pa z volilno udeležbo. "V kratkem času nam je uspelo izjemno veliko in vsi uspehi, ki smo jih zgradili na tej poti, nas bodo samo navdajali še z večjim entuziazmom, da gradimo pravilno politiko," ocenjuje podpredsednica Urška Klakočar Zupančič.

Podpredsednica stranke in predsednica DZ Klakočar Zupančič je v nocojšnji izjavi za medije izrazila željo, da bi se volivci v večjem številu udeležili lokalnih volitev, in ne bi imeli občutka, da je zgolj politika na državni ravni tista, ki vpliva na njihova življenja. "Morda nimajo občutka, da lokalna politika nanje vpliva in da lahko tudi oni sovplivajo na lokalno politiko ali pa imajo občutek, da so nekateri preveč zasidrani v tej lokalni politiki in bo očitno za spremembe potrebno še nekaj časa," je ocenila. Kljub temu pa je prepričana, da so v stranki s svojim delom pokazali, kako pomembno je, kdo sedi v mestnem svetu in oblikuje prihodnost na lokalni ravni.

Po do zdaj znanih rezultatih je sicer županski stolček uspelo osvojiti zgolj eni županski kandidatki stranke, in sicer je v prvem krogu večino volivcev prepričala kandidatka stranke za županjo Osilnice Alenka Kovač.

V spodnji tabeli so objavljeni delni izidi o uspehu strank na lokalnih volitvah.

Foto: DVK

Janša razglasil zmago SDS na lokalnih volitvah po številu svetnikov

Prvak SDS Janez Janša je v izjavi za medije dejal, da trenutni rezultati kažejo, da je SDS že petič zapored zmagovalka po seštevku mestnih in občinskih svetnikov. Ocenil je, da bo stranka vsaj dosegla, če ne presegla rezultate z volitev pred štirimi leti.

Janša je v izjavi za medije na sedežu SDS dejal, da je bilo pred štirimi leti izvoljenih 52 županov, trenutno pa jim kaže že zmago v 45 občinah, pri čemer ni še zanesljivih podatkov v nekaterih občinah. Janša ob tem računa, da bi se poleg tega še okoli 15 do 20 županskih kandidatov, ki kandidirajo z njihovo podporo, prebilo v drugi krog županskih volitev.

Ko gre za svetnike, pa so imeli pred štirimi leti 632 svetnikov, trenutno, po delnih podatkih volilnih komisij, pa naj bi imeli že zagotovljenih več kot 500 svetniških mest v občinah s proporcionalnim volilnim sistemom. Ob tem da za okoli 15 odstotkov občin podatkov še ni. "Kar pomeni, da bomo presegli rezultat izpred štirih let," je dejal.

Tako bo po njegovih besedah SDS že petič zapored zmagovalka v občinah, kjer se mandati delijo proporcionalno, pa tudi v skupnem seštevku mestnih in občinskih svetnikov.

Fajon zadovoljna z rezultati županskih kandidatov SD v prvem krogu

Predsednica SD Tanja Fajon je zadovoljna z izidi prvega kroga lokalnih volitev. Kot je povedala za STA, so kandidati Socialnih demokratov osvojili deset županskih mest, še najmanj šest pa se jih je uvrstilo v drugi krog, kar je po njenih besedah "lepa številka". Ob tem je izrazila prepričanje, da bodo morali naslednjih 14 dni "trdo delati".

Kot je poudarila Fajon, so med preostalimi izvoljenimi župani tudi takšni, ki so bili izvoljeni ob podpori Socialnih demokratov. Pred drugim krogom ostaja optimistična.

Predsednica druge največje koalicijske stranke je komentirala tudi nizko volilno udeležbo, ki si jo razlaga z dejstvom, da tokratne lokalne volitve potekajo v supervolilnem letu.

"Ta naporna politična jesen s številnimi volitvami med ljudmi povzroča to, da ostajajo doma," je dejala. Kot je dodala, bi si želela, "da bi več ljudi prišlo na volišča, da bi s tem dali bolj poln mandat vsem, ki jih bodo vodili v svojih krajih in občinah naslednja štiri leta."

Ob tej priložnosti je pozvala vse, naj se udeležijo tako drugega kroga lokalnih volitev kot tudi referendumov čez sedem dni. "Vsak glas šteje, zato naj se ljudje udeležijo volitev. To je lahko praznik demokracije, ampak samo, če ga res znamo tudi izkoristiti in živeti," je še povedala.

Dejstvo, da so na lokalnih volitvah znova marsikje slavili neodvisni, nestrankarski kandidati, Fajon ne razume kot nezaupnice političnim strankam. "Mislim, da je to bolj odraz posameznic, posameznikov, njihovih individualnih uspehov in ekip okoli njih," je dejala in dodala, da na lokalnih volitvah pač bolj štejejo imena in obrazi kot pa strankarske liste.

Cigler Kralj: Lokalne volitve pomembne za skupno prihodnost

V NSi so po delnih neuradnih rezultatih lokalnih volitev zadovoljni z dosežkom stranke. Podpredsednik stranke Janez Cigler Kralj je ob tem v izjavi še dejal, da bi si glede na pomen lokalnih volitev za skupno prihodnost želeli predvsem višje volilne udeležbe.

Cigler Kralj se je tudi zahvalil vsem volivcem, ki so na lokalnih volitvah oddali svoj glas za NSi. Po delnih neuradnih rezultatih je županski stolček uspelo v prvem krogu osvojiti 11 kandidatom stranke, še nekaj pa je takšnih, ki so uspeli s podporo več list oziroma strank, med drugim tudi NSi.

Po besedah Ciglerja Kralja se tako v stranki veselijo rezultatov, ki ji bodo, kot kaže, prinesli kakšnega župana iz vrst krščanskih demokratov več kot pred štirimi leti. V nekaterih občinah pa se stranki prvič obetajo tudi mesta v občinskih svetih, kar jih navdaja z optimizmom, je še dejal podpredsednik NSi.

"V Novi Sloveniji želimo pokazati, da imamo odličen program, da se borimo za boljše poslovno okolje, za razvoj občin, da bi lahko zgradile stanovanja za mlade družine, vrtce, zagotovile šolo in delovna mesta, na drugi strani pa želimo tudi na vseh ravneh pokazati operativnost naših ljudi," zatrjuje.

Ob dejstvu, da tudi na tokratnih volitvah, kot kaže, slavijo neodvisni županski kandidati, pa Cigler Kralj poudarja, da je Slovenija še mlada država oziroma mlada demokracija.

"Mislim, da moramo vsi skupaj, predvsem politiki, izpostavljeni v javnosti, delati na tem, da okrepimo zaupanje v politične stranke. Nenazadnje smo si pred dobrimi 30 leti tak sistem, torej strankarsko demokracijo, tudi izbrali," je dejal.

Kot je še poudaril, je prednost strankarskih kandidatov, denimo kandidatov NSi, tudi ta, da "točno vemo, kakšen program, kakšne vrednote zagovarja in kako bo delal in katera struktura oziroma mreža je za njim".

Ocenjuje pa, da je očitno na lokalni ravni pri konkretnih vprašanjih, kot so infrastruktura, vrtci, osnovne šole, ceste, manj v ospredju ali kandidat prihaja iz katere politične stranke, ampak volivci ocenjujejo predvsem njegovo oz. njeno operativnost in sposobnost organizacije in upravljanja skupnih zadev na lokalni ravni.

Pirc Musarjeva pozvala k večji volilni udeležbi

Novoizvoljena predsednica republike Nataša Pirc Musar je po današnjih lokalnih volitvah izpostavila nizko volilno udeležbo. "Želela bi si, da je tudi na lokalnih volitvah volilna udeležba visoka," je navedla in pozvala k udeležbi na prihajajočih referendumih in v drugem krogu županskih volitev v večjem številu.

"Predvsem bi si želela, da tudi mladi na lokalni ravni začutijo, da je njihov glas pomemben. Še posebej se obračam na mlade volivce in volivke. Volitve namreč vedno odločajo o prihodnosti. Ta pripada prav njim, zato naj o njej odločajo sami," je poudarila Pirc Musarjeva.

Po delnih izidih današnjih lokalnih volitev kaže, da je bila udeležba okoli 44-odstotna, a podatek še ni dokončen, do 16. ure je volilo 32,72 odstotka volilnih upravičencev. Lokalne volitve so potekale po vseh 212 slovenskih občinah, volivci pa so izbirali župane in predstavnike v občinskih svetih ter četrtnih, krajevnih oziroma vaških skupnostih.

Aktualni predsednik Borut Pahor danes lokalnih volitev, tako kot že na prejšnjih volitvah, ni komentiral.