Robert Golob: Vse se začne z lokalnimi volitvami

"Je pa res, da je potem povezava lokalne na državno sceno izjemno pomembna. Ampak začne se pa tukaj," je ob oddaji glasu v Novi Gorici dejal predsednik vlade in stranke Gibanje Svoboda Robert Golob.

Izrazil je željo, da bi se ljudje odzvali tudi na lokalne volitve, tudi v krajevne skupnosti oziroma v mestne četrti, in da bodo izbrali predstavnike, ki bodo imeli največ posluha ravno za ljudi.

Predsednik vlade je svoj glas oddal v Mestni občini Nova Gorica, kjer se za županski stolček poteguje pet kandidatov in ena kandidatka ter 12 list za 32 članov mestnega sveta. Gibanje Svoboda na lokalnih volitvah nastopa prvič.

Klakočar Zupančičeva: Dobri lokalni temelji pomenijo tudi dobro politiko na nacionalnem nivoju

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič pa je ob oddaji glasu za prvi krog lokalnih volitev na volišču v ljubljanskem Šentvid poudarila pomembnost lokalnih skupnosti. Pričakuje, da se bodo volivci odločili za lokalno skupnost, ki bo vključujoča, povezovalna, ki bo skrbela za lokalno okolje in bo socialno občutljiva.

Kot meni, ni nepomembno, kdo so županje in župani v lokalni skupnosti in kdo so mestne svetnice in mestni svetniki. "Čeprav imamo včasih občutek, da se politika gradi od zgoraj navzdol, se velikokrat gradi od spodaj navzgor. Dobri lokalni temelji pomenijo tudi dobro politiko na nacionalnem nivoju," je dejala.

Želi si, da bi državljanke in državljani spoznali, kako pomembna je njihova volilna pravica, da lahko oddajo svoj glas za vse volitve, tako za lokalne, nacionalne in tudi referendumske. "Zavedati se morajo, da so odločitve, ki jih sprejemamo tako na lokalnem nivoju kot na nacionalnem nivoju, pomembne in vplivajo na njihovo življenje, na življenje njihovih otrok. Prav je, da se vsak, ki želi biti kritičen, udeleži volitev, ker ima takrat možnost povedati, kakšno politiko si želi," je dodala.