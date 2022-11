Erdogan: Cena zaradi izolacije Rusije bo za Zahod neskončna #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

271. dan vojne v Ukrajini.

Poudarki dneva:



6.45 V Melitopolu odjeknile močne eksplozije

V Melitopolu v regiji Zaporožje so v nedeljo pozno zvečer odjeknile tri silovite eksplozije, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Župan Melitopola Ivan Fedorov je na Telegramu zapisal: "V okrožju Melitopol je glasno. Severno od Melitopola, na območju začasno okupirane vasi Vesele, blizu železniške postaje, so se slišale tri močne eksplozije."

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je za rusko državno televizijo Rusija 1 dejal, da bo Evropa plačala visoko ceno zaradi izolacije Rusije.

"Cena za Zahod bo neskončna. In Evropa vse bolj plačuje to ceno, z njo pa tudi Poljska," je dejal Erdogan. Mediji še poročajo, da sta se Erdogan in ruski predsednik Vladimir Putin pred dvema dnevoma pogovarjala po telefonu. Tema pogovora je bila popolna uveljavitev žitnega sporazuma.

Putin je ob tem dejal, da Rusija ni in tudi ne bo izolirana od preostalega sveta. Po Putinovih besedah ​​ima "Rusija veliko prijateljev."

"Rusije ni mogoče izolirati, ker je največja država po ozemlju in količini jedrskega orožja," pa je dejal ruski obrambni minister Sergej Šojgu.