Nato in Poljska: Šlo je za zablodelo ukrajinsko raketo. Zelenski: Raketa ni bila ukrajinska. #vŽivo

267. dan vojne v Ukrajini. Potem ko je v torek na kmetijo na vzhodu Poljske padla raketa in ubila dva človeka, še vedno ni razjasnjeno, od kod je bila izstreljena. Predstavniki Nata in Poljske menijo, da je verjetno šlo za zablodelo raketo, ki jo je izstrelila ukrajinska zračna obramba, medtem ko ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trdi, da raketa zagotovo ni bila ukrajinska, poroča The Guardian.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



7.59 Odeso zadela ruska raketa

Pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine je danes zjutraj zadela ruska raketa, poroča The Guardian.

7.36 Zelenski svari pred minami v Hersonu

Volodimir Zelenski je Ukrajince, ki se vračajo v osvobojeni Herson, opozoril, naj ne stopajo na območja, dokler jih ne pregledajo deminerji.

"Vse na osvobojenem območju še enkrat opozarjam: bodite zelo previdni! Rusija želi ubijati tudi po tem, ko je pobegnila iz naše države, zato je treba biti zelo previden," je dejal in občane pozval, naj prijavijo vse, kar je sumljivo.

"Če stavb še niso pregledali deminerji, vanje ne vstopajte. Če cesta še ni bila preverjena, jo obidite," je dejal.

7.34 V Hersonu so odkrili več kot 60 trupel z znaki mučenja

V pred kratkim osvobojenem mestu Herson so našli najmanj 63 trupel z znaki mučenja, je včeraj sporočil ukrajinski notranji minister.

"Triinšestdeset trupel je bilo odkritih v regiji Herson. Iskanje se je šele začelo, zato bo odkritih še veliko več," je dejal minister Denis Monastirski.

7.33 Eksplozije v Džankoju, mestu pod rusko okupacijo

V okupiranem Džankoju na Krimu so včeraj pozno zvečer odjeknile eksplozije, poroča Nexta. Uradna poročila o izvoru eksplozij še niso objavljena.

7.17 Poveljnik ameriške vojske vidi možnost politične rešitve vojne v Ukrajini

Načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA, general Mark Milley, je v sredo na novinarski konferenci dejal, da vidi možnost za politično rešitev vojne v Ukrajini, ker je Moskva utrpela hude izgube in še vedno trpi. Obenem je menil, da nobena stran v spopadu nima možnosti za popolno zmago.

"Ukrajinci so dosegli izjemen uspeh z obrambo Harkova in Hersona. Verjetnost, da bodo Rusi dosegli svoj strateški cilj, je enaka ničli. Kljub temu pa bo popolna osvoboditev vsega ozemlja, ki ga je zasedla Rusija, izjemno težavna. Moskva je okupirala okrog 20 odstotkov ukrajinskega ozemlja, to območje je dolgo približno 900 kilometrov in sega do 80 kilometrov globoko. Utrpeli so ogromne izgube, vendar so se z mobilizacijo okrepili," je dejal Milley in ponovil prepričanje, da se Moskva želi pogajati.

Vendar pa je zagotovil, da je odločitev o tem na strani Ukrajine, ZDA in zavezniki pa bodo Kijevu še naprej pomagali z opremo in drugo pomočjo. Milley je dejal, da pričakuje, da bodo Ukrajinci nadaljevali boje tudi čez zimo. "Vedno ponavljamo, da se bodo o tem odločili Ukrajinci, ne pa mi. Mi jih bomo podpirali, dokler bo to potrebno," je dodal minister Austin.

"Pregon Rusov iz Ukrajine bo zelo težaven in to se ne bo zgodilo v prihodnjih dveh tednih, razen če se ruska vojska sesuje, kar ni verjetno," je dejal Milley, ki je po odmevni eksploziji na Poljskem brez uspeha poskušal vzpostaviti stik z načelnikom ruskega generalštaba Valerijem Gerasimovom.

6.53 Ukrajinske sile uničujejo rusko opremo v južni Ukrajini

Južno operativno poveljstvo je sporočilo, da je ukrajinska vojska izvedla 45 ognjenih misij, pri čemer je bilo ranjenih pet ruskih vojakov in uničena tri oklepna vozila. V okrožju Berislav v regiji Herson je ukrajinska vojska z osebnim orožjem sestrelila dve brezpilotni letali, je dodalo poveljstvo.

6.30 Zelenski: Raketa, ki je eksplodirala na Poljskem, zagotovo ni ukrajinska

ZDA in njihovi zavezniki so dan po tem, ko je raketa, za katero je Nato dejal, da je najverjetneje ukrajinska, eksplodirala na poljskem ozemlju, v Varnostnem svetu Združenih narodov kritizirali Rusijo zaradi raketnih napadov na Ukrajino.

Volodimir Zelenski je dejal, da raketa zagotovo ni ukrajinska. Foto: Reuters Vojaško zavezništvo Nata in Poljska sta sporočila, da je verjetno šlo za zablodelo raketo, ki jo je izstrelila ukrajinska zračna obramba, ne za ruski napad, zaradi česar so se zmanjšali strahovi mednarodne skupnosti pred stopnjevanjem vojne. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da raketa zagotovo ni ukrajinska.

Raketa je v torek v poljski vasi blizu ukrajinsko-poljske meje ubila dva človeka. Isti dan je medtem Rusija izstrelila več deset raket na mesta po vsej Ukrajini, ciljala na električno omrežje in povzročila izpade električne energije. Vlada v Kijevu je sporočila, da je bil to najmočnejši raketni napad v devetmesečni vojni.

Britanski in poljski veleposlanik pri ZN sta ponovila izjavo, da je za eksplozijo na Poljskem nazadnje kriva ruska invazija. Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzja je na srečanju dejal: "Že dolgo nas ne preseneča dejstvo, da za vse krivite Rusijo."