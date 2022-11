Eksplozijo na Poljskem povzročil izstrelek ruske izdelave. Nato sklical izredni sestanek. #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.22 Biden: Malo verjetno, da je bila raketa izstreljena iz Rusije

6.10 Duda: Poljska nima nedvoumnih dokazov o tem, kdo je izstrelil raketo

6.08 Po eksploziji na poljski meji več izrednih sestankov

6.03 Eksplozijo na Poljskem povzročil izstrelek ruske izdelave

Ameriški predsednik Joe Biden je po izrednem sestanku voditeljev držav G7 in nekaterih držav zveze Nato na Baliju, kjer poteka vrh skupine G20, dejal, da je malo verjetno, da je bila raketa, ki je na vzhodu Poljske ubila dva človeka, izstreljena iz Rusije.

Uvodne informacije kažejo, da raketa najverjetneje ni bila izstreljena iz Rusije, je dejal Biden in obljubil, da bodo ZDA z zavezniki podpirale Poljsko pri preiskavi incidenta. "Zagotovil bom, da ugotovimo, kaj natanko se je zgodilo," je po poročanju AFP izjavil Biden.

"Z drugimi voditelji smo se soglasno odločili, da najprej opravimo preiskavo, da bi natančno razumeli, kaj se je zgodilo, nato pa se bomo skupaj odločili, kako se bomo odzvali," je dodal.

Po njegovih besedah je povsem nepredstavljivo, da Rusija v času, ko ves svet poziva k umirjanju položaja, nadaljuje zaostrovanje. S tem je mislil na več kot sto raket, ki jih je Rusija v torek izstrelila na Ukrajino in pri tem povzročila izpad elektrike za več kot sedem milijonov ljudi.

Sestanka so se poleg Bidna udeležili še predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, japonski premier Fumio Kišida, britanski premier Rishi Sunak, kanadski premier Justin Trudeau, francoski predsednik Emmanuel Macron, španski premier Pedro Sanchez, premier Nizozemske Mark Rutte in italijanska premierka Giorgia Meloni.

Foto: Reuters Zaradi incidenta se bo danes na ravni veleposlanikov sestal Svet zveze Nato v Bruslju. "Izrednemu zasedanju bo predsedoval generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg," so sporočili iz Bruslja.

Za zasedanje je prosila Poljska v skladu s 4. členom Severnoatlantske pogodbe, ki določa, da lahko vsaka članica zaprosi za posvetovanja, ko čuti, da je ogrožena njena varnost.

Ruska tiskovna agencija Tass poroča, da rusko obrambno ministrstvo zanika napade v bližini ukrajinsko-poljske meje. "Ruševine v objavah poljskih množičnih medijev iz Przewodowa nimajo nobene zveze z rusko ognjeno močjo," so sporočili z ruskega ministrstva.

Eksplozija na Poljskem je vzbudila skrbi, da bo zavezništvo vpleteno v skoraj devetmesečno vojno Rusije proti Ukrajini.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer hitro obtožil Rusijo in napad označil za udarec v obraz skupini G20.

Poljski predsednik Andrzej Duda je na nočni novinarski konferenci v Varšavi dejal, da Poljska nima nedvoumnih dokazov o tem, kdo je izstrelil raketo. Zatrdil pa je, da je bila raketa najverjetneje ruske izdelave.

Poljska vlada je potrdila, da sta v eksploziji rakete v poljski vasi Przewodow blizu meje z Ukrajino v torek popoldne umrla dva človeka. Tiskovni predstavnik poljske vlade Piotr Mueller je potrdil, da je prišlo do eksplozije, v kateri sta umrli dve osebi, vendar ni hotel potrditi, ali je šlo za žrtvi ruskega izstrelka.

So what crashed in the village of Przewodów, Poland today?



With the cooperation of @blueboy1969 we analyzed the available photos of fragments and came to a clear conclusion that they belong to the 48D6 motor of the 5V55-series missile of the S-300 AD system- a Ukrainian one. pic.twitter.com/f0Ex3USLN8