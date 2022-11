O Grinerjevi ZDA nimajo uradnih obvestil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grinerejevo so v Javas po besedah neuradnega vira preselili že 4. novembra.

Grinerejevo so v Javas po besedah neuradnega vira preselili že 4. novembra. Foto: Guliverimage

Ameriška košarkarska zvezdnica, Brittney Griner, ki so jo v Rusiji zaradi domnevnega tihotapljena konopljinega olja obsodili na skoraj deset let zapora, se od 4. novembra nahaja v ženski kazenski koloniji v majhnem mestu Javas v republiki Mordoviji," naj bi Reutersu zaupal neimenovani vir.

Ruska vlada Američanom kljub zahtevam ni sporočila še nič uradnega.

Grinerjevo, dvakratno olimpijsko prvakinjo, so iz centra za pridržanje v bližini Moskve, kjer je bila zaprta od februarske aretacije na moskovskem letališču Šeremetjevo, v Javas po besedah neuradnega vira preselili že 4. novembra, zaenkrat pa se o njenem počutju ne ve ničesar.

"Slišali smo poročila o njeni lokaciji in smo v pogostih stikih z njeno ekipo. Vendar pa Rusija še vedno ni posredovala nobenega uradnega obvestila, proti čemur ostro protestiramo. Ministrstvo še naprej zahteva več informacij o njeni premestitvi in trenutni lokaciji," je za Reuters dejal predstavnik za stike z javnostjo ameriškega zunanjega ministrstva.

Zaporniška kolonija v Javasu je razvpita zaradi pomanjkanja higiene in dostopa do zdravstvene oskrbe. Zaporniki so pogosto prisiljeni delati dolge ure za malo ali nič plačila.

Preberite še: