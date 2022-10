Zvezdnik lige NBA moli za rojakinjo, ki trpi v ruskem zaporu

Če je bilo v San Franciscu v noči na sredo slovesno in so košarkarji Golden State Warriors poskrbeli za veličastno uverturo v novo sezono lige NBA, pa se povsem drugače v oddaljeni Rusiji počuti Brittney Griner. Ena najboljših ameriških košarkaric doživlja nočno moro, saj je že nekaj mesecev zaprta v zaporu, kjer naj bi morala preživeti kar devet let. Stephen Curry se je ob slovesnosti prvakov lige NBA spomnil na nesrečno rojakinjo.

Na slovesnosti v San Franciscu ni manjkalo dobre volje. Prvaki lige NBA so si v noči na sredo nadeli šampionske prstane, v dvorani so izobesili že četrti šampionski prapor v zadnjih osmih letih, Jordan Poole in Draymond Green pa sta zgledno sodelovala na parketu in dokazala, da je nedavni incident, ko je starejši soigralec šokiral svet s prizorom, kako se je na treningu s pestmi lotil mlajšega soigralca, že malodane pozabljen.

Prvi as Golden State Warriors Stephen Curry, ki je svoji ekipi do zmage nad Los Angeles Lakers (123:109) pomagal s 33 točkami, pa se je potrudil, da svet ne pozabi na Brittney Griner, ameriško košarkarico, zaprto v ruskem zaporu.

"It's been 243 days since she was wrongfully incarcerated in Russia"



Steph Curry takes a moment to call attention to Brittney Griner on her 32nd birthday.pic.twitter.com/XXs9bOCBUR — Front Office Sports (@FOS) October 19, 2022

Minilo že 243 dni

Foto: Guliverimage "Danes je njen rojstni dan. Brittney je dopolnila 32 let. Ne smemo pozabiti nanjo. Upajmo, da se čim prej vrne domov," se je vroči ostrostrelec Curry, eden največjih zvezdnikov lige NBA in absolutni rekorder po številu zadetih trojk, na slovesnosti ob vstopu v novo sezono, ko je kot prvak lige NBA prejel že četrti šampionski prstan, spomnil na rojakinjo.

Izkoristil je priložnost, ki se mu je ponudila ob slovesnosti v San Franciscu, in spomnil javnost, kako je od aretacije Grinerjeve, ko so ji Rusi odvzeli prostost, minilo že 243 dni. "Neupravičeno so ji odvzeli prostost. Še naprej se moramo truditi, da jo vrnemo domov."

Foto: Guliverimage Vrhunska ameriška košarkarica je bila v začetku avgusta v Moskvi obsojena na devetletno zaporno kazen, prostost pa so ji odvzeli 17. februarja, ko so v njeni prtljagi na letališču našli slab gram hašiševega olja. Grinerjeva se je branila, da potrebuje kanabis za zdravljenje. Američanka je ravno končala sezono v WNBA, kjer igra za Phoenix, in se odpravila v Rusijo, kjer od leta 2014 naprej tradicionalno nastopa za UMMC Jekaterinburg.

V ZDA so prepričani, da se ji godi krivica, v zapletenih diplomatskih pogajanjih, ki potekajo med Američani in Rusi, pa sodeluje tudi ameriški predsednik Joe Biden. Grinerjeva je visoko na prioritetnem seznamu ameriške vlade, podobno velja za nekdanjega marinca Paula Whelana, ki je bil konec leta 2018 aretiran v Rusiji in obtožen vohunjenja.

Njena žena Cherelle (desno) je nedavno za CBS povedala, kako se boji, da se njena partnerka ne bo več vrnila v ZDA. ''Počutim se kot v filmu. Naš predsednik se s tujim predsednikom dogovarja o svobodi moje žene. Počutim se, kot da bi bila Brittney talec. To je srhljivo,'' je dejala Cherelle Griner, ki se je prejšnji mesec sestala z ameriškim predsednikom. Foto: Guliverimage