Začelo se je! Prvaki so si nadeli prstane in nadigrali Lakers. #video

Začela se je nova sezone lige NBA. Naslov brani ekipa Golden State Warriors, ki je v poslastici uvodnega večera brez večjih težav premagala Los Angeles Lakers, pred srečanjem pa prejela šampionske prstane. Podprvak Boston je doma odpravil Philadelphio, na tekmi pa so kar trije igralci dosegli po 35 točk. Slovenijo bodo zastopali Luka Dončić, Goran Dragić in Vlatko Čančar, ki se bodo prvič predstavili v noči na četrtek. Je pa v sredo Dončić prvič treniral s Facundom Campazzom.

Golden State Warriors so v prejšnji sezoni četrtič v zadnjih sedmih letih postali prvaki lige National Basketball Association, skupno pa sedmič v zgodovini tekmovanja. Redni del so končali z izkupičkom 53-29, v konferenčnem finalu na zahodu so premagali Dallas Mavericks s 4:1, v velikem finalu pa Boston Celtics s 4:2. S povprečjem 31 točk na tekmo je naziv najkoristnejšega igralca finala (MVP) prejel Stephen Curry.

These moments. This team. pic.twitter.com/uXptwqdu8R — Golden State Warriors (@warriors) October 19, 2022

Pred uvodno tekmo nove sezone, ko so branilci naslova v atraktivnem srečanju gostili zvezdniško zasedbo Los Angeles Lakers, je sledila tradicionalna slovesnost.

To the victors go the spoils.@JasonofBH 💍 pic.twitter.com/EhcoELtqYR — Golden State Warriors (@warriors) October 19, 2022

Prvaki so prejeli posebno oblikovane šampionske prstane, na katerih je nalašč 43 podob znamenitega mosta Golden Gate v San Franciscu, upodobljenega tudi v logotipu franšize. Zakaj takšna številka? Zato, ker je Curry na četrti tekmi finala zablestel s 43 točkami.

Podelitev šampionskih prstanov košarkarjem Golden Stata:

Če gre dan soditi po jutru, bodo Golden State Warriors zelo dobri tudi v tej sezoni. Prvaki so za začetek v San Franciscu premagali goste iz Los Angelesa s 123:109, prvi zvezdnik branilcev naslova Stephen Curry pa je bil s 33 točkami najboljši strelec dvoboja. Za dodatno zadovoljstvo v očeh navijačev Golden Stata sta poskrbela Jordan Poole in Draymond Green. Ko je slednji pred dvema tednoma na treningu v navalu besa udaril mlajšega soigralca, se je veliko razpredalo o tem, ali bi lahko še naprej sodelovala v istem moštvu. Dvoboj proti jezernikom je dokazal, da je to še kako možno.

Vrhunci srečanja v San Franciscu:

Pri gostih je izstopal LeBron James. Od veličastnega trojčka sta ga delili le dve asistenci. Na koncu je 38-letni as, ki bi lahko v tej sezoni na seznamu najboljših strelcev vseh časov prehitel Kareema Abdula Jabbarja in zasedel prvo mesto (potrebuje dobrih 1200 točk v sezoni), prispeval 31 točk, 14 skokov in 8 asistenc. Anthony Davis je dodal 27 točk, Russell Westbrook pa je prispeval 19 točk in 11 asistenc, a to ni zadoščalo za pozitiven rezultat. Bojevniki so bili premočni, poleg Curryja je v napadu blestel tudi Klay Thompson. V 20 minutah je prispeval 18 točk.

V Bostonu kar trije dosegli 35 točk

Podprvak Boston je v uvodnem obračunu nove sezone lige NBA na domačem parketu ugnal Philadelphio. Osem minut pred koncem je povedel s 110:97, nato pa prednosti ni več izpustil iz rok. Na srečanju, na katerem so 35 točk dosegli kar trije košarkarji, je zmagal s 126:117. Boston je vodil začasni trener Joe Mazzulla, ki je vskočil namesto suspendiranega Imeja Udoke. Ta je imel spolni odnos z eno izmed članic strokovnega štaba, Celtics, ki so tako poskrbeli za odmeven škandal še pred začetkom sezone, pa so ga suspendirali do konca sezone.

Vrhunci dvoboja v Bostonu:

Pri letošnjih finalistih lige NBA sta po 35 točk dosegla Jayson Tatum in Jaylen Brown, pri gostih pa vsestranski James Harden. Bradati zvezdnik je dosegel največ točk, odkar se je v prejšnji sezoni pridružil 76ers.

Gostitelji še niso mogli računati na poškodovanega centra Roberta Williamsa, tako da so zaigrali z malce nižje postavo, prisilili goste k 14 izgubljenim žogam, v protinapadih pa dosegli kar 24 točk. Gostje iz Philadelphie so le dve.

The Celtics crowd giving a standing ovation to Bill Russell's wife Jeannine during the last timeout 🍀pic.twitter.com/ibA08YKWGR — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 19, 2022

Na dvoboju so se spomnili na nedavno preminulega legendarnega košarkarja Billa Russella. Umrl je 31. julija, star 88 let, Bostonu pa v bogati karieri pomagal kar do 11 naslovov. Na velikem zaslonu so predvajali video njegovih vrhuncev, domači igralci so na posebnih dresih nosili vzorec nekdanje Russellove šestice, vdova Jeannine Russell pa je ob minuti odmora v tretji četrtini v solzah pozdravljala občinstvu, ki ji je v čast preminulega moža namenilo stoječe ovacije.

Dončić že treniral s Campazzom

Luka Dončić sezono začenja v noči na četrtek, je pa njegova ekipa Dallas Mavericks v torek tudi uradno predstavila zadnjo okrepitev Facunda Campazza. S svojimi novimi soigralci je opravil prvi skupni trening. Dončić ga sicer že pozna, saj sta pred petimi leti skupaj igrala za Real Madrid.

Prav Dončić in Campazzo sta bila najbolj natančno ob koncu treninga, ko so metali izza črte za tri točke.

The Luka Doncic-Christian Wood-Facu Campazzo trio were winning the 3-point shooting contest and also the contest for widest height range. pic.twitter.com/Bjm0xcTy6A — Callie Caplan (@CallieCaplan) October 18, 2022