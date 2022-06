Konec je, liga NBA ima prvaka! #video

Novi prvaki lige NBA so Golden State Warriors. Bojevniki, ki so na poti do izjemnega uspeha izločili tudi Dončićev Dallas, so v šesti tekmi velikega finala v gosteh premagali Boston Celtics (103:90). Tako so izkoristili prvo zaključno žogico in odpravili Kelte s 4:2. Osrednji junak zmage v TD Gardnu je bil Stephen Curry (34 točk), ki je bil tudi izbran za MVP igralca finala. Golden State so pod vodstvom Steva Kerra osvojili že četrti naslov v zadnjih osmih letih.

Navijači Golden Stata proslavljajo. Bojevniki so v velikem finalu lige NBA odpravili Boston Celtics. Na šesti tekmi so v KD Gardnu zmagali s 103:90 in že četrtič v zadnjih osmih letih postali prvaki.(34 točk, 7 skokov in asistenc) je prejel priznanje za najboljšega igralca (MVP) finalne serije, Golden State pa se je na vrh lige NBA povzpel že sedmič!

Vrhunci dvoboja v Bostonu:

Curry je z Golden Statom v zadnjem desetletju občutil obe plati. Najprej je petkrat zapored nastopil v velikem finalu, trikrat osvojil naslov (2015, 2017 in 2018), dvakrat pa izgubil na zadnji stopnički (2016 in 2019), nato ob silovitih težavah zaradi poškodb najboljših igralcev vstopil v črno obdobje, v katerem je padel med (naj)slabše ekipe v ligi, v tej sezoni, ko je lahko znova računal na najboljše, na parket pa se je po daljši odsotnosti vrnil tudi Klay Thompson, pa je spet zasedel prestol.

''Našli smo pot do naslova,'' je ponosno po zmagi v Bostonu pojasnil Curry, prvi junak finala. Skupaj s Thompsonom, Draymondom Greenom in Andrejem Iguodalo je osvojil že četrti prstan v dresu bojevnikov. ''Vse se je poplačalo,'' je presrečen Thompson, ki je zaradi poškodb ostal brez dokazovanj na parketu kar poltretje leto.

Steve Kerr je postal šele šesti trener v zgodovini tekmovanja, ki je osvojil vsaj štiri naslove. V omenjeni elitni skupini so le še Phil Jackson, Red Auerbach, John Kundla, Gregg Popovich in Pat Riley.

Podelitev naslova:

Boston je ostal prikrajšan za 18. naslov, s katerim bi se na večni lestvici izenačil z rekorderjem, tradicionalnim rivalom Los Angeles Lakers.

Stephen Curry je v šesti tekmi finala prispeval 34 točk, 7 skokov in 7 asistenc. Foto: Reuters

Liga NBA, 16. junij, finale, 6. tekma: Boston Celtics : Golden State Warriors 90:103 /2:4/

Brown 34 (trojke 5/11), 7 sk., 5 izg. žog, Horford 19 (trojke 4/5), 14 sk., Tatum 13 (met iz igre 6/18), 7 as., 5 izg. žog, R. Williams 10, 7 sk., 5 blok., Smart 9 (met iz igre 4/12), 9 as., 6 sk.; Curry 34 (trojke 6/11), 7 sk., 7 as., Wiggins 18 (trojke 4/9), 6 sk., 5 as., 4 ukr. žoge, Poole 15 (trojke 3/8), Green (12 sk., 8 as., 5 izg. žog) in Thompson (trojke 2/8, 5 sk.) 12 //Razmerje v zmagah, igralo se je na štiri zmage.

