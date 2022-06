V dvorani Stožice je v sredo zvečer potekal koncert Zucchera, a zabava ni bila za vse. V ogrevalni dvorani so istočasno prvi trening pred naslednjima dvema kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo 2023 opravili slovenski košarkarji. Po dveh nepričakovanih porazih s Finsko v februarskem oknu imajo zdaj dve zmagi, dva poraza in na drugem mestu skupine C šest točk. V drugi del kvalifikacij napredujejo tri reprezentance, tako da proti Hrvaški 30. junija in na Švedskem 3. julija potrebujejo vsaj še eno zmago. A gredo na obe, saj se točke prenašajo v drugi del kvalifikacij.

Galerija s prvega treninga v ogrevalni dvorani v Stožicah (Foto: Siniša Kanižaj/Sportida):

"Smo si kar pošteno otežili delo. Ampak je, kar je. Opozarjali smo, da vsi znajo igrati košarko. Tista prva tekma na Finskem je kriva za oba poraza, saj smo imeli potem doma več pritiska. Ampak treba je to pozabiti, treba se je osredotočiti za naprej. Vsaka tekma šteje. Na nas je, da dobimo ti dve zmagi in poskušamo zaključiti skupino na prvem mestu," je bil pred prvim treningom odločen Edo Murić.

Murić: Kapetanski trak pripada Goranu

Ta je po reprezentančni upokojitvi Gorana Dragića nosil kapetanski trak. Zdaj ga bo vrnil zlatemu kapetanu iz Istanbula 2017. "Mislim, da kapetanski trak pripada Goranu. On je naš pravi vodja, zgled vsem fantom, ki smo v reprezentanci. Šele zdaj dojemamo, kako težko je biti konstantno v akciji. Goranu kapo dol, da je kljub NBA-karieri vedno našel čas za reprezentanco in si ni jemal premora. Veliko spoštovanje. Ko je on v reprezentanci, kapetanski trak pripada njemu."

"Zagotovo bo čustveno, zabavno"

Edo Murić je razkril, da prepričevanje Gorana Dragića za nastop na letošnjem eurobasketu že poteka. Foto: Siniša Kanižaj / Sportida "Vsi komaj čakamo, da spet zaigramo z njim, saj smo zelo uživali, ko smo igrali z njim. Pogrešali smo ga. V Turčiji je bil naš pravi vodja. Zagotovo bo čustveno, zabavno. Mislim, da bomo uživali. Komaj čakamo." Ker se je Goranu pogodba v ligi NBA iztekla, se bo lahko reprezentančnim treningom pridružil že ta četrtek in ne šele 27. junija tako kot Luka Dončić. Z nekaterimi reprezentančnimi kolegi se je v minulih dneh sicer že videl. In Edo Murić tako z nasmeškom razkriva: "Prepričevanje Gorana Dragića za evropsko prvenstvo se je že začelo! Ampak smo še daleč. Komaj čakamo, da pride, da se vrne. Predober je za ekipo. Vsak bi ga zagotovo rad imel tu, ampak vse bo odvisno od njega. Željo ima. Bomo videli. Res sem vesel, da bo z nami vsaj ti dve tekmi."

Zraven je tudi Mike Tobey. Foto: Siniša Kanižaj / Sportida Domača tekma s Hrvaško, ki bo 30. junija, je bila razprodana v manj kot treh urah. Vzdušje v Stožicah bo fantastično. Tudi navijači lahko pripomorejo k temu, da Gogija prepričajo, da bo septembra zaigral tudi na evropskem prvenstvu 2022, kjer bodo branili zlato kolajno izpred petih let. "Komaj čaka to tekmo. Je velik domoljub. Vedno je rad igral za slovensko reprezentanco. Je zgled vsem, tudi mlajšim. Mislim, da jo res komaj čaka. Preostali pa jo še bolj," je še dejal Murić.