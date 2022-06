S prvim treningom v Stožicah se je začela prva od dveh poletnih akcij košarkarske reprezentance oz. kvalifikacijskih tekem za SP 2023 s Hrvaško in Švedsko. Manjkali so vsi trije košarkarji iz lige NBA. Vlatko Čančar bo to akcijo izpustil, Goran Dragić se bo smel treningom priključiti v četrtek, Luka Dončić pa šele 27. junija.

Prvi trening je zaradi klubskih obveznosti izpustil tudi Žan Mark Šiško. Treniralo je tako 11 košarkarjev: Jaka Blažič, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Luka Rupnik in Mike Tobey.

Galerija s prvega treninga v ogrevalni dvorani v Stožicah (Foto: Siniša Kanižaj/Sportida):

1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 9 / 21 10 / 21 11 / 21 12 / 21 13 / 21 14 / 21 15 / 21 16 / 21 17 / 21 18 / 21 19 / 21 20 / 21 21 / 21

Selektor Aleksander Sekulić želi, da si Vlatko Čančar do konca pozdravi poškodbo stopala, zaradi katere je izpustil večji del klubske sezone. Zato bo izpustil ta dva tedna priprav in kvalifikacijski tekmi s Hrvaško (30. junij) in Švedsko (3. julij). "Ni še stoodstotno zdrav oziroma še ni pripravljen za tekme v tem kvalifikacijskem ciklusu. Zato ga bo izpustil, da bo pripravljen za evropsko prvenstvo." Le uro pred prvim treningom pa so na Košarkarski zvezi Slovenije s Fibe dobili obvestilo, da se lahko povratnik v reprezentanco Goran Dragić treningom priključi že ta četrtek. Pogodba v ligi NBA se mu je namreč iztekla.

Luka Dončić želi, da bi lahko treniral s soigralci že zdaj, a vse kaže, da bo moral počakati do 27. junija. Foto: Grega Valančič/Sportida Pri Luki Dončiću pa morajo upoštevati, da z zavarovanjem Mednarodne košarkarske zveze lahko z reprezentanco to poletje trenira največ 28 dni. Tako se bo smel treningom priključiti šele 27. junija, z reprezentanco pa bo več lahko treniral avgusta, ko se bodo pripravljalni na EuroBasket. Na prijateljski tekmi v Trstu, ki bo 25. junija, Dončić ne bo nastopil. Ni pa vprašljiv njegov nastop na domači tekmi s Hrvaško 30. junija, je v pogovoru s slovenskimi novinarji potrdil direktor reprezentant Matej Likar. "Upamo in delamo vse, da bi dobili dovoljenje, da bi lahko prišel prej. A za zdaj tega še nimamo."

Dončić bi se seveda najraje treningom pridružil takoj. "Usklajevanje, koliko lahko 'NBA-jevci' igrajo, ni tako zahtevno. Gre bolj za čakanje Fibe. Saj do 28 znamo vsi šteti in to tudi razdeliti na dva dela. Lahko bi se to uredilo že prej. Kot sem dejal, delamo vse, kar se da, da bi se tudi Luka lahko prej priključil. Ker si on to želi," je še dejal Likar. Fiba zavarovanje krije za 28 dni, KZS ga je pripravljena kriti za dodatne dni, a za to potrebuje dovoljenje Fibe, Dallasa in NBA.

Odigrali bodo samo eno pripravljalno tekmo. Na pobudo zamejcev bodo 25. junija igrali v Trstu z Italijo. Tam bodo od torka naprej tudi trenirali. "Mogoče postane tradicionalno. Je prav, da gremo nasproti tudi tistim Slovencev, ki živijo malo čez mejo. Verjamem, da bo to super dogodek," je odločitev za tekmo v Trstu komentiral Likar.

Milič: V Ameriki je to tako velik posel, da jih moramo razumeti

Za Luko in Gorana se nam ni treba bati, pravi Milić. Kakšen dodaten dan počitka jima pride prav. Foto: Siniša Kanižaj / Sportida "Za Luko in Gorana se ne bojim. Sta taka profesionalca, da jima bo kakšen dodaten dan počitka prišel zelo prav. Ob tej zmedi med NBA in Fibo s temi zavarovanji, ko se lovijo vsi ti datumi, je vsem nam to malo nerazumljivo, ker nam je reprezentanca 'svetinja'. Ob koncu sezone srečaš prijatelje in igraš s častjo. V Ameriki pa je to tako velik posel, da jih moramo razumeti. Oni te igralce z zavarovanji zaščitijo. In zato se moramo držati teh datumov," je situacijo z igralci NBA v pogovoru za Planet TV opisal vodja reprezentančne delegacije Marko Milič. Sam je na lastni koži pred dnevi občutil, kako tekmovalna sta Dončić in Dragić, ko je z njima igral tenis. Tudi na tak način v košarkarski reprezentanci gojijo izvrstno vzdušje.

Pogovor z Markom Miličem o Luki Dončiću, Goranu Dragiću in kvalifikacijskih tekmah:

Marko Milič, prvi slovenski košarkar v ligi NBA, bo gost Sportalovega sobotnega intervjuja. Ne spreglejte torej daljšega pogovora z njim že to soboto.