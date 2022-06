Tri ure po začetku prodaje vstopnic za kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo 2023 med Slovenijo in Srbijo ter novico, da bo to poslovilna tekma Gorana Dragića, so vstopnice zanjo razprodali.

Vstopnice za dvoboj kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 med Slovenijo in Hrvaško, ki ga bodo 30. junija gostile ljubljanske Stožice, so za zdaj razprodane. Pošle so v slabih treh urah. Tako sporočajo s Košarkarske zveze Slovenije. To bo poslovilna tekma Gorana Dragića, ki se bo zanjo po skoraj petih letih vrnil v reprezentančni dres. Igral bo tudi Luka Dončić. Logično, da je bilo tolikšno zanimanje za vstopnice.

Skupaj je bilo na voljo devet tisoč vstopnic, tako da jih trenutno ni več mogoče dobiti, a nekaj upanja vendarle še obstaja. Po pravilih FIBA mora organizator pet odstotkov kapacitete dvorane nameniti gostujoči reprezentanci. Hrvaška košarkarska zveza ima tako na voljo okoli 500 vstopnic. Če bo iz te kvote ostal kakšen "košček dragocenega papirja", bo Košarkarska zveza Slovenije te vstopnice sprostila v prodajo ter o tem navijače obvestila prek družbenih omrežij.

Slovenci bodo za konec prvega dela kvalifikacij po domači tekmi s Hrvaško tretjega julija gostovali še na Švedskem. Selektor slovenske reprezentance Aleksander Sekulić bo za tekmo imel na voljo tudi vse tri slovenske igralce v ligi NBA Dragića, Dončića in Vlatka Čančarja.

Po štirih odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini C je Finska zbrala tri zmage in en poraz, Slovenija in Švedska imata po dve zmagi in dva poraza, Hrvaška pa zmago in tri poraze. Vse štiri ekipe bodo tako bile hud boj za prva tri mesta na lestvici, ki vodijo v drugi del kvalifikacij.