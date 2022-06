Potrjeno: Goran Dragić se vrača v reprezentanco!

"Sam bi osebno pustil, kot je, a hočejo, da bi odigral in se pred polnimi Stožicami poslovil. Če to zahtevajo, jim moram ugoditi," je na petkovi premieri filma "2017" razlagal Dragić in dal vedeti, da ga bomo spet videli na delu v slovenski izbrani vrsti. A le na eni tekmi. V Stožicah bo 30. junija v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 zaigral proti Hrvaški. Ob sebi bo imel še Luko Dončića, ki bo nato nastopil tudi 3. julija na gostovanju proti Švedski.

Dobrodošlo je, da bo lahko selektor Aleksander Sekulić z izjemo Klemna Prepeliča, ki okreva po težji poškodbi zlomljene podlahtnice, računal na najmočnejše razpoložljive sile. Na seznamu, ki ga je podal v ponedeljek, so denimo iz zlate zasedbe iz leta 2017 tudi Vlatko Čančar, Jaka Blažič, Žiga Dimec, Edo Murić, Aleksej Nikolić.

Status naturaliziranega igralca ima Mike Tobey, ki se je izkazal v lanskem letu, ko je Slovenija nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu in osvojila četrto mesto.

Pred tekmo s Hrvaško bo naša izbrana vrsta 25. junija odigrala še prijateljsko tekmo proti Italiji v Trstu.

Slovenija je dva kroga pred koncem prvega dela na drugem mestu s polovičnim izkupičkom. Finska je na prvem mestu z eno zmago več, Švedska ima toliko zmag in porazov kot Slovenija, Hrvaška pa je po štirih odigranih tekmah pri le enem skalpu.

Goran Dragić bo tako še enkrat oblekel slovenski reprezentančni dres. Foto: Grega Valančič/Sportida Zmagi proti Hrvaški in Švedski bosta za Slovenijo zelo pomembni pred vstopom v drugi del kvalifikacij, v katerem se bo nadaljevala pot do svetovnega prvenstva 2023. Drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo pa se bo začel že tik pred EuroBasketom. Na sporedu bo v več reprezentančnih oknih - 25. in 28. avgusta 2022, 10. in 13. novembra 2022 ter 24. in 27. februarja 2023. Svetovno prvenstvo bodo med 25. avgustom in 10. septembrom leta 2023 gostile Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila).

"Pred nami je zelo zahteven junij oziroma začetek julija, saj nas čakata dve izjemno pomembni tekmi. Še toliko bolj zaradi dejstva, da smo bili v februarskem ciklu dvakrat poraženi. Naša želja je bila, da se zberemo v najmočnejši možni zasedbi in ti dve tekmi odigramo tako, kot si ju želimo. Torej, da zabeležimo zmagi. Na žalost je poškodba nastop preprečila Klemnu Prepeliču, vsi ostali pa naj bi bili zdravi in pripravljeni za ti dve tekmi. Veseli smo, da lahko računamo tudi na vse tri igralce iz lige NBA. Izjemna novica je, da želi reprezentanci znova pomagati tudi Goran Dragić. Vsi vemo, kaj Gogi ter tudi ostali prinesejo reprezentanci. Seveda pa na parketu ne bo pomemben samo Dragić, temveč vsa ekipa. Od začetka priprav se moramo osredotočiti na prvo tekmo proti Hrvatom v Stožicah, šele nato pa gledati proti Švedom. Za vse skupaj je junijski termin neugoden, saj so nekateri s sezono zaključili malo prej, drugi jo še vedno igrajo. Vse igralce bo hitro potrebno kalibrirati v normalen ritem. Nimamo prav veliko časa, zato bo zelo pomembno, da se hitro ustvari prepoznavna kemija ter povezanost te ekipe in potem bo vse skupaj veliko lažje," je razkritju seznama dejal Sekulić, ki bo od 1. septembra naprej skušal popeljati Slovenijo čim dlje na evropskem prvenstvu, kjer bo naša reprezentanca branila naslov najboljše iz leta 2017.