Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je po premieri filma "2017" prvič spregovoril o vrnitvi v reprezentančni dres. Tega sicer še ni nedvoumno potrdil, a zdi se, da ga bomo na delu videli 30. junija, ko bo Slovenija v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Stožicah gostila Hrvaško. "Hočejo, da bi odigral in se v Stožicah poslovil. Če to zahtevajo, jim moram ugoditi," je dejal Gogi.

Foto: Grega Valančič/Sportida “Vsak dan bi bil kapetan takšnega moštva, ampak realnost je drugačna,” je sprva Goran Dragić dejal o morebitnem povratku v reprezentanco. Ko je beseda nanesla na datum 30. junij in kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo s Hrvaško v Stožicah, za katero se govori, da bi lahko na njej odigral še zadnjič v dresu z državnim grbom, je pristavil: “Določeni pritiski so s strani Luke Dončića, Raša Nesterovića, Zorana Dragića in ostalih.”

Sedma sila je še naprej vrtala v zlatega kapetana, ki je dal vedeti, da je aktualna le tekma s Hrvaško in ne nastop na septembrskem evropskem prvenstvu. O tem, kdaj bo znano ali bo zaigral ali ne, je dodal: “Kdaj bo seznam Grga (Grega Brezovec, predstavnik za stike z javnostjo, op. a.)? V ponedeljek? Do ponedeljka bo znano kaj in kako.” V nadaljevanju je še izpostavil, zakaj je tekma aktualna: “Sam bi osebno pustil, kot je, a hočejo, da bi odigral in se pred polnimi Stožicami poslovil. Če to zahtevajo, jim moram ugoditi.”

Osem zlatih reprezentantov na premieri filma 2017

V dvorani Stožice so v petek zvečer premierno predvajali dokumentarni film o uspehu slovenske košarkarske reprezentance na Eurobasketu 2017. Neposredno po vrnitvi iz ZDA sta bila na dogodku tudi Luka Dončić in Goran Dragić. Premiera vredna evropskih prvakov. Na platnu velikem 21 krat 11 metrov. Na dogodku je bilo tudi osem zlatih košarkarjev: ob Dragiću in Dončiću še Gašper Vidmar, Vlatko Čančar, Matic Rebec, Aleksej Nikolić, Saša Zagorac in Žiga Dimec. Opravičili so se Jaka Blažič, Edo Murić, Anthony Randolph in Klemen Prepelič. Dokumentarec je nastajal dve leti. Z intervjuji z reprezentanti so pri nastajanju sodelovali novinarji večih slovenskih medijskih hiš. Zgodbe iz zakulisja je nato v skoraj dve uri dolg film sestavil režiser Goran Vojnović.

Poslovilna tekma 30. junija proti Hrvaški

Foto: Grega Valančič/Sportida Goran bi s to odločitvijo res prelomil zavezo, da ne bo nikdar več nastopil za slovensko reprezentanco in je večkrat "odbil" tudi prepričevanje reprezentančnih kolegov, pozive javnosti, a mu ne bo prav nihče zameril, ko bo spet oblekel reprezentančni dres. Vendarle si zasluži dostojno slovo od izbrane vrste, ki ji je toliko dal.

Na delu ga bomo torej videli v domači dvorani Stožice, kjer bo Slovenija 30. junija gostila Hrvaško. Izbranci Aleksandra Sekulića so v prvem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v skupini C na drugem mestu z enakim točkovnim izplenom kot tretja Švedska, s katero se bodo naši košarkarji pomerili 3. julija v Stockholmu.

Vodilna reprezentanca je Finska z zmago več, na zadnjem četrtem pa Hrvaška, ki za Slovenijo in Švedsko zaostaja za zmago.