Gogi se vrača? "To je njegov dom in je dobrodošel kadarkoli."

Goran Dragić znova v slovenski reprezentanci? Soigralci so za! "Vemo, da je to njegov dom, in je dobrodošel kadarkoli," poudarja Edo Murić. Jaka Blažič pa: "To bi bilo super za reprezentanco. Da dobimo našega kapetana nazaj." Zoran Dragić pravi, da o bratovi vrnitvi ne ve nič. "Upam, da se zgodi. Ne vem pa nič glede tega."

Košarkarji Cedevite Olimpije so drugič zapored postali državni prvaki. V finalu so s 3:0 v zmagah pometli s Helios Suns. Očitno se je slovenskim reprezentantom, ki sestavljajo jedro ekipe, mudilo na počitnice. Kratke bodo. Le dva tedna. "Mislim, da je to več kot dovolj. Toliko počitnic nismo imeli že dolgo časa. Lansko sezono smo počivali samo sedem dni. Čustveno sem že kar na dnu. Čaka nas ena dolga reprezentančna akcija in tale premor bom zagotovo dobro izkoristil," je po zadnji klubski tekmi sezone poudaril kapetan reprezentance Edo Murić.

Dva tedna počitnic za reprezentante Cedevite Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida Počitnice je komaj čakal tudi kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič. "Ampak zdaj bo v času odmora nekje v malih možganih tudi že reprezentanca, ki je pred nami. Zelo pomembne tekme nas čakajo že konec meseca, zato se ne smem preveč sprostiti, kot tudi ne preostali Slovenci. Bo pa potem nekaj več časa, da si spočijemo predvsem glave." V prvem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 – imajo dve zmagi in dva poraza – jih namreč čakata še zadnji dve tekmi. Najprej 30. junija igrajo doma s Hrvaško, nato tretjega julija gostujejo na Švedskem. Začetek julija prinaša še nekaj počitnic, nato pa začetek priprav na evropsko prvenstvo, ki se začne prvega septembra.

Gogi je vedno dobrodošel nazaj v reprezentanco. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Že nekaj dni se govori, da se v reprezentanco vrača kapetan zlate ekipe z Eurobasketa 2017 Goran Dragić. Tega na zadnji klubski tekmi sezone v Domžalah ni nihče ne potrdil ne zanikal. Veliko pa je bilo vsaj nasmeškov. Koliko bo Dragićev na reprezentančnem zboru, smo vprašali njegovega brata Zorana Dragića? "Joj, ne vem, bomo videli. Ne vem, upam, da se zgodi to. Ne vem pa nič glede tega." Murić pa odgovarja: "Več jih je, bolje je. Sta že vrsto let gonilna sila tako na igrišču kot tudi karakterno. In take ljudi potrebujemo v reprezentanci."

"Super za reprezentanco, da dobimo našega kapetana nazaj"

Vrnil naj bi se vsaj za poslovilno tekmo (30. junija). A ob izjemnem vzdušju, ki vedno vlada v slovenski reprezentanci, bi ga soigralci lahko prepričali, da ostane dlje. "Gogi je legenda reprezentance in mislim, da sploh ni vprašanje, če si kdo želi. Vemo, da je to njegov dom, in je dobrodošel kadarkoli," dodaja Murić. Kot da je prepričan, da Goran prihaja, pa lahko razumemo naslednjo Blažičevo izjavo: "To bi bilo super za reprezentanco. Da dobimo našega kapetana nazaj. In verjamem, da bo tako." Ker je trenutno negotova njegova klubska prihodnost v ligi NBA, bi mu dobre reprezentančne tekme pomagale pri podpisu morda zadnje pogodbe v karieri.

V petek zvečer bo v Stožicah premiera dokumentarnega film 2017. Filma o zlati evropski pravljici. Pričakujemo, da bo tam tudi Goran. In morda takrat dobimo odgovor, ali se res vrača v reprezentanco, za eno tekmo ali morda tudi za letošnje evropsko prvenstvo.

Zbor reprezentance bo 15. junija. Prihod je napovedal tudi Luka Dončić.