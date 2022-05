Dončić že 15. junija v dresu Slovenije, zaskrbljeni v Dallasu

Luka Dončić je končal svojo četrto sezono v ligi NBA. V rednem delu je odigral 65 tekem in imel povprečje 28,4 točke, 9,1 skoka in 8,3 asistence na tekmo. Izbran je bil v idealno peterko lige. Tretjič je igral tudi v končnici, najuspešneje doslej. Čeprav je lani in predlani izpadel že v prvem krogu, je letos z Dallasom odigral 15 tekem in se prebil vse do konferenčnega polfinala, kjer pa so bili s 4:1 v zmagah boljši košarkarji Golden Stata. Ljubljančan je imel v končnici povprečje 31,7 točke, 9,8 skoka in 6,4 asistence.

"Če ne bom poškodovan, bom vedno igral za reprezentanco"

Luka Dončić bo že čez nekaj tednov znova oblekel slovenski dres. Foto: Reuters Pred odhodom na kratke počitnice v domovino ga je v Dallasu čakala še zadnja obveznost, tako imenovani zaključni intervju z lokalnimi novinarji. "Nihče nas ni pričakoval v konferenčnem finalu. Zelo sem ponosen na ekipo. Uživam, ko igramo skupaj. Samo še boljši bomo," je potegnil črto pod sezono. A najprej ima drugačno nalogo: igranje za slovensko reprezentanco. "S treningi začnemo 15. junija. Najprej imamo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, nato malo premora in zatem priprave na evropsko prvenstvo. Natrpano poletje."

Nekaj prostih dni bo torej še dobil julija. "Počitek bo zelo pomemben," se zaveda 23-letnik, ki se jeseni ni vrnil v Dallas stoodstotno pripravljen. Zdaj pa tamkajšnje novinarje in navijače Dallasa skrbi, da se bo letos vrnil utrujen. Vseeno ni bilo zanj nobenega dvoma, da ne bi igral za Slovenijo že 30. junija in tretjega julija na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah za SP 2023 (s Hrvaško in Švedsko). "Ja, vsekakor. Če ne bom poškodovan, bom vedno igral za reprezentanco."

Kidd: Potrebuje in si zasluži počitek

Kidd poudarja, da bo Dončić potreboval počitek, ki si ga tudi zasluži. Foto: Guliverimage "Verjamem, da bo imel izjemno poletje in bo oktobra pripravljen. Septembra ga bom obiskal v času evropskega prvenstva, morda že prej, da bom lahko več časa preživel z njim. Pri 23 letih ima že vse. In bo samo še boljši," pa je o Dončićevem reprezentančnem poletju na zadnjem novinarskem druženju govoril trener Jason Kidd. "Včasih mislimo, da lahko 23-letnik igra vsak dan, a potrebuje in si zasluži počitek. Veliko daje za ta klub. O tem se bomo morali pogovoriti, saj po evropskem prvenstvu takoj sledi začetek priprav na novo sezono." Bo pa morda Luka zato prišel nazaj v Dallasu bolje pripravljen. "Bomo videli. Ampak potreboval bo počitek. Verjamemo, da bo v formi in pripravljen za naslednjo sezono."