Lastnik razočaran, a ponosen: "Luka je zacvetel kot vodja"

"Seveda sem razočaran, a sem lahko ponosen." S temi besedami je lastnik Mavericksov Mark Cuban potegnil črto pod sezono 2021/2022, v kateri so se prebili med štiri najboljše v ligi NBA. Posebej je pohvalil Luko Dončića in Jasona Kidda.

Lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban ne ogovarja pogosto na novinarska vprašanja, zagotovo pa ne v času končnice. Po zadnji Dallasovi tekmi, ko so v San Franciscu izgubili še četrtič in so jih Golden State Warriors izločili s 4:1, pa je strnil svoje vtise o sezoni. In bil pričakovano že z uvrstitvijo v konferenčni finale zadovoljen. Najbolj pa z Luko Dončićem, s katerim pred to sezono dlje od prvega kroga končnice še niso prišli.

Posebno pohvalo za sezono sta si zaslužila Luka Dončić in Jason Kidd. Foto: Reuters Takole pravi: "Ponosen sem na fante. Napredovali smo kot ekipa. Luka je zacvetel. Ne le kot izjemen košarkar, kar smo vedeli, da je, ampak predvsem kot vodja. Kot nekdo, ki lahko naredi ekipo boljšo. Ni dovolj presežnikov, da bi opisal Luko. Tako kot košarkarja kot tudi kot osebo." To je bila Dončićeva šele četrta sezona v ligi NBA. Izbran je bil v idealno peterko. Ima šele 23 let. Sam je dejal, da se še uči.

"Nismo vedeli, kdo bomo, kakšna bo naša identiteta."

Ne le Dončića, karizmatični lastnik Mavericksov je pohvalil tudi trenerja Jasona Kidda. Lani junija je na klopi Dallasa nasledil Ricka Carlisla. Pred tem je v NBA vodil eno sezono Brooklyn Nets in Milwaukee Bucks tri sezone in pol. S slednjimi je dvakrat izpadel v prvem krogu končnice, z Netsi pa v konferenčnem polfinalu. "Kidd si zasluži velike pohvale. Nismo vedeli, kdo bomo, kakšna bo naša identiteta. Opravil je izjemno delo. Postavil je vloge vseh v ekipi in vsak je svojo sprejel. To je bilo nekaj posebnega." Cuban je trenerja lani menjal prvič po letu 2008, zato je bila zanj to težka odločitev. "Naša skupina svetovalcev na čelu z Dirkom Nowitzkim je dejala, da je Jason najboljša izbira. Poslušal sem jih. Volili smo in vsi so rekli da."

V končnici so izločili Phoenix, najboljšo ekipo na Zahodu v rednem delu. Foto: Reuters Košarkarji zdaj odhajajo na počitnice, Cubana pa skupaj s športnim direktorjem čaka popolnjevanje ekipe za naslednjo sezono. Prva naloga bo, da podaljšajo pogodbo z Jalenom Brunsonom. Ta je pod Kiddom občutno napredoval. "Plačamo mu lahko največ med vsemi. Mislim, da želi ostati. Kidd ima pri tem veliko vlogo. Brunson je v primerjavi z lansko sezono zacvetel. Od Kidda se je veliko naučil."