Konec za utrujenega Dončića, Golden State kot vihar v finale

Golden State je z 69:52 dobil prvi polčas, ko je dal Luka Dončić samo šest točk. Ljubljančan je v tretji četrtini s 15 točkami Dallas sicer približal, a domači so bili na peti tekmi finala zahodne konference razred boljši. Končni izid 120:110 in v veliki finale lige NBA so se Stephen Curry in soigralci uvrstili s 4:1 v zmagah.

Luka Dončić je pošteno čestital Stephu Curryju in soigralcem. Foto: Reuters Golden State Warriors so se šestič v zadnjih osmih letih uvrstili v veliki finale lige NBA. Na peti tekmi finala Zahoda so Dallas Maverickse premagali s 120:110. Uspelo jim je z izjemno moštveno košarko. Imeli so 36 asistenc, 51 skokov in iz igre metali 51-odstotno. Kar šest košarkarjev je bilo dvomestnih. Z 32 točkami (osem trojk) je izstopal Klay Thompson. Pa tudi Draymond Green s 17. Oba sta odigrala najboljšo tekmo končnice. Izpostavimo še dvojni dvojček Kevona Looneyja (10 točk, 18 skokov). Stephen Curry je bil izbran za MVP-ja finala Zahoda. Luka Dončić je za Dallas dal 28 točk, a le šest v prvem polčasu, ko je bila tekma izgubljena. Z izjemo Spencerja Dinwiddieja (26 točk) ni imel prave pomoči soigralcev. Stota tekma je bila tako zadnja v sezoni za Dallas in Dončića.

Liga NBA, konferenčni finale, zahod, 5. tekma: Golden State Warriors : Dallas Mavericks 120:110 /4:1/

Thompson 32, Wiggins 18, 10 sk., Green 17, 9 as., Poole 16, Curry 15, 9 as., Looney 10, 18 sk.; Dončić 28 (7/15 za 2, 3/13 za 3, 5/7 prosti meti), 9 sk., 6 as., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge, Dinwiddie 26, Finney-Smith 13, Brunson 10



// Razmerje v zmagah.

Jasno sporočilo navijačev Golden Stata

Zadnja tekma za Dallas? Foto: Reuters Sporočilo navijačev Warriorsov je bilo jasno: serija se končuje na tej tekmi. In domači košarkarji so tako tudi začeli tekmo: dva koša Looneya v uvodni minuti, po dobrih dveh pa so vodili že z 9:2. Ko je bilo 14:5 je Curryju ob pokrivanju Dončića klecnil gleženj, sicer je odšepal na klop, a po minuti odmora lahko igral naprej. Po delnem izidu 7:0, je bil Dallas nazaj (14:12). Warriors so veliko metali za tri točke, a niso bili tako uspešni (3/11) in dve minuti pred koncem prve četrtine vodili le za štiri točke (21:17). Toliko bolj uspešni so bili v raketi (14 točk) in prvo četrtino dobili s 26:20. Dončić je dal šest točk in imel pet skokov.

Brez točke Dončića v drugi četrtini

19 točk Thompsona že v prvem polčasu, 10 Greena. Foto: Reuters Je pa toliko bolje za tri točke zadeval Thompson. Ko je v peti minuti druge četrtine zadel že četrto in bil pri 16 točkah, je Golden State prišel do najvišje prednosti na tekmi (45:32). Običajno se Thompson ogreje šele v drugem polčasu! To so bile minute, ko je bil Dončić na klopi. A tudi na drugi strani sta počivala Curry z ledom na gležnju in Green z ledom na zapestju. S točkami rezervistov Jordana Poola in Mosesa Moodyja je prednost domačih še rastla (56:38). Tudi ko se je Luka vrnil na parket, ni bil pravi, zdel se je utrujen, bil skoraj neopazen. Brez točke v drugi četrtini! Edini razpoložen v napadu Dallasa je bil rezervist Dinwiddie. Zadel je štiri trojke in dal skupaj 17 točk. Golden State je tako na glavni odmor odšel s prednostjo 69:52, vodil pa je tudi že na 20 točk. Z 19 točkami je bil prvi strelec Thompson.

please do yourself a favor and watch Klay's celebration https://t.co/JBgvY747bq pic.twitter.com/T8zX65Bu9W — Golden State Warriors (@warriors) May 27, 2022

Dallas zaostajal za 25, nato je Luka dal 15 točk

Dončić ni bil pravi. Foto: Reuters Thompson je drugi polčas odprl s svojo že šesto trojko, Dallas uvodni dve minuti ni dal točke iz igre in ob zaostanku s 53:74 je moral Jason Kidd hitro vzeti minuto odmora. Dončić je v četrti minuti drugega polčasa zadel svoj šele tretji koš iz igre na tekmi (3/15). A imel po naslednji akciji znova več izgubljenih žog (štiri) kot košev iz igre. Legendarni Charles Barkley je v studiu na televiziji TNT že ob polčasu Lukovo igro ocenil kot slabo: "Zelo sem razočaran z Lukom. Nima energije, ne vrača se v obrambo. Sploh ne tekmuje." Žarek upanja pa, ko je Luka tri minute pred koncem tretje četrtine zadel svojo prvo trojko na tekmi. In takoj zatem še eno! Za znižanje na 79:92. Golden State štiri minute ni dal točke, Dallas je naredil delni izid 15:0! Dončić se je vendarle razigral. Samo v tretji četrtini je dal 15 točk in pred zadnjo so zaostajali samo še za 10 (84:94).

Luka 🪄 with 15 points in the 3Q pic.twitter.com/NJVAPVSzm3 — x - Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 27, 2022

Še blokada Curryja in Golden State je v finalu

V zadnji četrtini so Warriors nemudoma stvari postavili nazaj na svoje mesto. Ko je po dveh zaporednih skokih Looneyja Nenad Bjelica zadel trojko, so znova vodili za 15 točk (104:89). V naslednjem napadu je zadel še Looney, ki je bil že pri dvojnem dvojčku (10 točk, 14 skokov). Blokada Curryja štiri minute do konca je pokazala, kdo ima več kakovosti, energije in želje (110:97). A Dončić se je z zadnjimi močmi boril do konca. Zadel je trojko, bil pri 28 točkah in Dallas držal v igri (110:100). Ko pa so Golden State Warriors dve minuti do konca povedli s 118:102, je bilo vsega konec. V dvorano so začeli prinašati pokale za naslov prvaka zahodne konference. Za Warriorse! Končni izid 120:110. Golden State je napredoval v veliki finale lige s 4:1 v zmagah.

More Luka 🪣s pic.twitter.com/GlSefMdamN — x - Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 27, 2022

Trener Golden Stata Steve Kerr je v končnici dobil že 21. serijo. Izgubil pa je samo dve! Veliki finale lige NBA se začne naslednji četrtek. Drugi finalist še ni odločen. Boston Celtics proti Miami Heat vodijo s 3:2 v zmagah.