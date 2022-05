Po zmagi na domačih tleh na četrti tekmi konferenčnega finala lige NBA imajo v taboru Dallas Mavericks spet upanje, da bi lahko tudi na gostovanju v noči na petek pri Golden State Warriors prišli do skalpa in si podaljšali sezono. Za zdaj še nobenemu klubu ni uspelo zaostanka z 0:3 spremeniti v napredovanje.

Končnica lige NBA poteka ekspresno, saj se tekme v finalu tako zahodne kot tudi vzhodne konference vrstijo na dva dni. Tako se je moral Luka Dončić s soigralci po zmagi na četrti tekmi odpraviti na 2.300 kilometrov dolgo pot v San Francisco, kjer se bodo v noči na petek ob 3. uri zjutraj spet reševali pred izpadom.

"Verjamem, da lahko napredujemo. Do konca bom. Gremo iz tekme v tekmo," je po zmagi s 119:109 povedal Dončić. Dallas Mavericks so tako znižali zaostanek za Golden State Warriors na 1:3. Superzvezdnik nič drugače ne razmišlja pred peto tekmo. "Moramo verjeti. Do konca bomo," je jasen košarkar s številko 77 na dresu.

Že pred četrtim obračunom se je veliko govorilo o tem, kakšne so sploh realne možnosti Teksašanov, da bi spremenili potek dogodkov v finalu Zahoda in se uvrstili v veliki finale lige NBA. Zgodovina ni na njihovi strani. Prav nobenemu klubu v vsej zgodovini lige namreč ni uspelo zaostanka z 0:3 spremeniti v napredovanje. Če bi to uspelo Dončiću in soigralcem, bi bil to zgodovinski mejnik.

Foto: Reuters

Naklonjen jim prav tako ni podatek, koliko ekip je spremenilo zaostanek z 1:3 v skupno zmago. Trinajst ekip se lahko pohvali s tem, da so po sedmi tekmi napredovale v naslednji krog končnice.

Ekipi Cleveland Cavaliers je leta 2016 uspelo spisati prav posebno zgodbo v finalu lige NBA. Potem ko je zaostajala z 1:3, je nato na krilih LeBrona Jamesa osvojila šampionski prstan.

Denver Nuggets so edina ekipa v ligi NBA, ki je v eni sezoni na več dvobojih zaostanek z 1:3 spremenila v končni uspeh. Dvakrat jim je to uspelo, najprej v prvem krogu proti Utah Jazz, za tem še v drugem proti LA Clippers, nato pa jim tovrstne senzacije ni uspelo zrežirati v konferenčnem finalu proti kasnejšim prvakom Los Angeles Lakers.