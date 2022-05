Dogodki v Teksasu so pretresli tako ameriško kakor tudi svetovno javnost. Posledično je bilo vzdušje pred tekmo med Dallas Mavericks, ki prihajajo prav iz Teksasa, in Golden State Warriors turobno. Glavni trener Bojevnikov Steve Kerr se pred obračunom sploh ni dotaknil tekme z Mavs, ampak spregovoril o poboju v osnovni šoli. S tresočim glasom je vidno pretresen in razočaran govoril pred zbranimi novinarji: "Kdaj bomo kaj naredili!? Tako sem utrujen od tega, da sem tukaj in izražam sožalje uničenim družinam, ki so tam zunaj. Utrujen sem od trenutkov tišine. Dovolj!"

Tudi njegov stanovski kolega na klopi Dallas Mavericks Jason Kidd je bil pretresen pred obračunom, ki ga je njegovo moštvo na koncu dobilo s 119:109: "Igrali bomo s težkimi srci. Najti bomo morali način, kako igrati na tej tekmi."

Kerr je v govoru z novinarji še podkrepil svoje besede, kajti občutil je osebno tragedijo zaradi nasilja s pištolo, ko je leta 1984 izgubil očeta Malcoma Kerra, ki je bil umorjen kot predsednik ameriške univerze v Bejrutu, kjer je odgovornost za napad prevzela organizacija Islamski džihad. Kerr je ves čas svoje trenerske kariere odkrito govoril o ustavitvi nasilja s orožjem, zato je svoje stališče izrazil tudi tokrat.

Foto: Reuters

"Sprašujem vse senatorje, ki nočete storiti ničesar v zvezi z nasiljem, streljanjem v šolah in streljanjem v supermarketih, ali boste svojo željo po moči postavili pred življenja naših otrok? Od nas starejših? Ker tako je videti. Sit sem tega, dovolj imam. Nocoj bomo igrali tekmo. Želim pa, da bi vsak tukaj, ki to posluša, pomislil na svojega otroka ali vnuka, mamo, očeta, sestro, brata, kako bi se počutil, če bi se vam to zgodilo danes. Ne moremo biti tiho. Ne moremo sedeti tukaj in samo brati o tem," je bil še bolj nazoren Kerr.

Številni so se odzvali na tragičen dogodek in dali vedeti, da se mora v ZDA nekaj spremeniti. Med njimi je bil tudi zvezdnik lige NBA LeBron James: "Moje misli in molitve so namenjene družinam, ki so izgubile svoje ljubljene ali so bili ob tem poškodovani. Kdaj bo tega konec!!! To so otroci in v šoli so ogroženi. Resno, v šoli, kjer bi moralo biti najbolj varno."