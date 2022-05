Dončićev Dallas vstal kot feniks iz pepela, izjemnemu Luki posebna nagrada!

Slovenski košarkar Luka Dončić si je skupaj s soigralci Dallas Mavericks rešil kožo in z zmago s 119:109 znižal izid v finalu zahodne konference proti Golden State Warriors na 1:3. Osrednji zvezdnik teksaškega moštva je k zmagi prispeval 30 točk, zbral 14 skokov in 9 asistenc, pred tekmo pa prejel nagrado lige NBA in bil še tretjič zapored uvrščen v elitno peterko. Pred vstopom v zadjno četrtino so Mavericks vodili že z 29 točkami razlike, a so nato rezervisti iz Kalifornije prisilili domačega trenerja Jasona Kidda, da je moral v igro spet poslati Dončića, ki je postavil stvari na svoje mesto. Naslednja tekma bo že v noči na petek ob 3. uri, ko bo vloga gostitelja pripadla Bojevnikom.

Dallas Mavericks : Golden State Warriors 119:109 (28:22, 62:47, 99:70) /1:3/ Luka Dončić 30 (met za 3 3/11, za 2 7/15, prosti meti 7/10), 14 sk., 9 as., 2 ukr. žogi, 2 bl., 3 izg. žoge v 30 min. Najboljši strelci pri Dallas Mavericks: Finney-Smith 23, Bullock 18, Brunson 15, Kleber 13, Najboljši strelci pri Golden State Warriors: Curry 20, Kuminga 17, Poole 14, Thompson 12, Green 10, Wiggins 10 // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

Za Dallas Mavericks je imela četrta tekma poseben predznak, saj je bilo od razpleta odvisno ali se bo njihova sezona nadaljevala ali ne. Pred domačimi navijači skušajo Luka Dončić in soigralci so skušali podaljšati serijo proti Golden State Warriors, ki so bili do današnjega dne prepričljivi. V svojem slogu so začeli tudi drugo tekmo v Dallasu, ko so povedli z 11:7.

Frank ➡️ Luka ➡️ 🪣 pic.twitter.com/1gNiSGNCR9 — x - Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 25, 2022

Luka Dončić prejel novo nagrado Vodstvo lige NBA je naznanilo člane elitne peterke letošnje. Luka Dončić je bil še tretjič zapored izbran med najboljše košarkarje in se tako izenačil s Kevinom Durantom, Timom Duncanom in Maxom Zaslofskyim, ki so se pod enak podvig podpisali pred dopolnjenim 24 letom. The Kia All-NBA First Team is made up entirely of players age 27 or younger for the first time since the 1954-55 season.



Voting results ⬇️ pic.twitter.com/62uiQpWv4o — NBA Communications (@NBAPR) May 25, 2022 Ob Dončiću so v prvi peterki še Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Nikola Jokić (Denver Nuggets), Devin Booker (Phoenix Suns) in Jayson Tatum (Boston Celtics.)

Za Mavs je bilo nujno, če so se želeli zadržati nad gladino, da bodo svoj delež prispevali tudi dolžniki s prejšnjih tekem. V prvi vrsti Maxi Kleber in Dorian Finney-Smith. Nemec je do te serije v končnici v povprečju dosegal po 12,7, proti Warriors le 2,7 točke. Hitro se je oddolžil z dvema trojkama, dve pa je dodal tudi Finney-Smith za izenačenje pri 16:16. Ko je svoj prvi koš iz igre prispeval še Dončić, so imeli navijači Dallasa razlog za zadovoljstvo in upanje, da bi tokrat njihovi ljubljenci le vknjižili zmago proti moštvu iz Kalifornije, za katerega zaradi poškodbe leve noge ni zaigral Otto Porter jr.

Čeprav je bil Luka hladen na začetku dvoboja, na srečo niso bili njegovi soigralci, ki so v prvi četrtini zadeli šest trojk iz enajstih poskusov. Jasno je, da je uspešnost Dallasa v veliki meri odvisna od meta z razdalje. Na začetku jim je tekel, tudi Reggiu Bullocku, ki je kmalu zadel dve trojki in popravil vtis z zadnje tekme, na kateri je zgrešil vseh deset metov iz igre.

Ko je že kazalo, da bo brez zadete trojke uvodni del igre končal slovenki košarkarski virtuoz, je udaril prav ob koncu, ko je popeljal Dallas do vodstva z 28:22.

Drug obraz košarkarjev Dallasa

Po krajšem šoku na začetku druge četrtine, ko so gostje zrežirali delni izid 6:0 in povedli z 31:29, sta stvari na svoje mesto z novima trojkama postavila Davis Bertans in Bullock ter prisilila trenerja Bojevnikov Steva Kerra, ki je bil zaradi poboja na šoli v Teksasu, v katerem je umrlo kar 18 otrok, pred tekmo vidno pretresen, da je pri zaostanku z 31:37 urgiral z minuto odmora.

A ni zadostovala, saj so košarkarji Dallasa nadaljevali v svojem slogu. Brez Dončića so naredili delni izid 16:2 in Dallas je vodil s 45:33. V prvem polčasu smo videli povsem drugačno igro Mavs, ki so doslej vselej izgubljali skok in bili slabši po številu asistenc. Tokrat je bila zgodba drugačna in posledično je bil naskok sredi druge četrtine že 15 točk (48:33), medtem ko je najvišji ob eksploziji navušdenja na tribunah American Airlines Centra znašal pri rezultatu 54:37.

Gostje iz Kalifornije so bili v prvem polčasu, ki so ga domači dobili z 62:47, bistveno manj natančni pri metih iz igre, kot smo bili vajeni. A je bil razlog, da je bilo temu tako. Bistveno bolj čvrsta obramba košarkarjev Dallasa je pripomogla nižjemu odstotku meta. Do krajšega odhoda na počitek so denimo zadeli le tri trojke iz šestnajstih poskusov, medtem ko domači enajst iz 23. Dončić je bil tisti, ki je imel najslabši odstotek, saj je iz igre metal pičlih 4/14, kljub vsemu pa sta bila z Jalenom Brunsonom s 13 točkami najboljša strelca Dallasa, košarkar s številko 77 na hrbtu pa je imel ob tem v statistiki vknjiženih še devet skokov in tri asistence.

Pri Warriors so čakali, da se bo še kdo priključil prvemu zvezdniku Stephu Curryju, ki je bil s 15 točkami edina svetla točka pri gostujoči ekipi.

Second half between the Warriors and Mavs is currently delayed due to a roof leak.#NBAPlayoffs pic.twitter.com/a3KMxgjYJF — TSN (@TSN_Sports) May 25, 2022

Padal dež, padale trojke

Čakali pa so tudi gledalci v American Airlines Centru na začetek drugega polčasa, saj je streha dvorane puščala in so dežne kaplje padale neposredno na parket ter s tem onemogočile, da bi košarkarji plesali po parketu. To pa se ni zgodilo prvič v tej sezoni, saj smo bili podobnemu scenariju priča že 21. marca proti Minesotta Timberwolves.

Po 16 minutah se je igra le nadaljevala, čeprav je v določenih delih dvorane še kapljajo. Zato pa so še naprej dežavali koši v režiji Dallasa. Razpoloženi Finney-Smith je s svojo 17. točko (na tekmi je dosegel 23 točk) najprej popeljal moštvo do velikanksega naskoka dvajsetih točk (70:50), nakar je Luka zaokrožil izjemne tri minute drugega polčasa z novima točkama in prisilil Kerra, da je skušal s krajšim posvetom zaustaviti nalet Mavericks.

Foto: Reuters

A tudi ta ni zalegel. Košarkarji Dallasa so bili vroči in sredi tretje četrtine je bilo na smefaorju že 81:56, ko je svojo tretjo trojko zadel slovenski košarkarski zvezdnik. Kar 56-odstotno uspešni so bili domači do tega trenutka pri metu izza črte 7,24 metra. In ko zadeneš 16 trojk, je jasno, da bo temu primerna tudi prednost.

Če so imeli Mavericks v preteklih tekmah težave v tretji četrtini, so tokrat zaigrali v velikem slogu in jo dobili s kar 37:23. In pogled na semafor je dal vedeti, da bodo gostitelji ubranili prvo zaključno žogico Golden State Warriors. Na njem je namreč pisalo 99 Dallas, 70 Golden State.

Neverjeten niz rezervistov iz Kalifornije

Prav zaradi tega dejstva je bilo nekako jasno, da v zaključnih dvanajstih minutah ne bomo videli na delu Luke Dončića na eni in Stepha Curryja na drugi strani, saj je bila razlika gromozanska. A je druga peterka Bojevnikov v pičlih petih minutah najprej znižala zaostanek na vsega 15 točk, zato se je moral nepričakovano na igrišče spet vrniti Dončić.

Igra domačih se je povsem zaustavila, pa čeprav so bili pri gostih iz Kalifornije na parketu rezervisti. Z delnim izidom 32:11 so se 3:08 pred koncem vrnili v igro za zmago (102:110). V Dallasu se je prižgal alarm, na parket pa je v zaključku prišel tudi prvokategornik Curry.

Luka Dončić in soigralci so tokrat pokazali drugačen obraz. Foto: Reuters

Luka je bil tisti, ki je kmalu z zabijanjem poskrbel, da so navijači in domači košarkarji nekoliko lažje zadihali pri rezultatu 112:102. Hkrati je še skrbel, da so žoge prihajale do prostih soigralcev in skupaj so zadržali prednost ter slavili zmago s 119:109.

Mavs so tako ubranili prvo zaključno žogo Golden Stata, a bo kmalu sledil nov obračun. V noči na petek ob 3. uri po slovenskem času bodo gostitelji Bojevniki, ki bodo pred domačimi navijači iskali pot do velikega finala, Dallas pa bo skušal serijo podaljšati.