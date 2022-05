Pri Dallas Mavericks v pričakovanju sprememb

Napetost pred četrtim obračunom finala zahodne konference med Dallas Mavericks in Golden State Warriors narašča, saj je veliko v igri. Luka Dončić in soigralci bi namreč s porazom končali sezono. Če bodo hoteli preskočiti čvrste in kakovostne tekmece, bodo morali odigrati drugače kot na prvih treh tekmah, ko so vselej ostali praznih rok. Predvsem bo potrebna pomoč dolžnikov in na to spremembo računajo navijači teksaškega moštva in tudi strokovno vodstvo.

Četrta tekma med Dallas Mavericks in Golden State Warriors bo v noči na sredo ob 3. uri po slovenskem času.

Na prvih treh tekmah konferenčnega finala je bilo opazno, da je igra Golden State Warriors bistveno bolj tekoča in da košarkarji lažje dosegajo točke. Povrhu vsega so čvrsti, pametno pokrivajo svoj obroč, dobro skačejo v napadu in prihajajo do drugih priložnosti, kar le še otežuje delo Dallas Mavericks. Glavni trener Steve Kerr ima na razpolago več kreativnih košarkarjev kot Jason Kidd na drugi strani, zato prednost v zmagah s 3:0 ni presenetljiva.

Prav na vseh treh tekmah so Bojevniki prepričljivo dobili skok, prav tako so bili bolj raznovrstni, vse skupaj pa se je odražalo tudi v številu asistenc. Pri Dallasu je jasno, da so organizatorji praktično le trije. Ob Luki Dončiću še Jalen Brunson in Spencer Dinwiddie.

Statistični podatki na prvih treh tekmah med Dallas Mavericks in Golden State Warriors

1. tekma Skok Od tega skok v napadu Asistence Dallas 35 9 14 Golden State 51 7 24 2. tekma Skok Od tega skok v napadu Asistence Dallas 30 4 22 Golden State 43 8 33 3. tekma Skok Od tega skok v napadu Asistence Dallas 33 7 18 Golden State 47 14 28

V oči bode predvsem neučinkovitost košarkarjev, ki le čakajo na njihove žoge. Na zadnji tekmi je bil to predvsem Reggie Bullock, ki je zgrešil vseh deset metov iz igre. Naslednji je Maxi Kleber, ki ni zadel nobene od petih trojk. Njegovo povprečje desetih točk na tekmo v prvih dveh krogih končnice je padlo na vsega dve točki v seriji z Golden State Warriors. Prav tako pada učinek Doriana Finneyja-Smitha, ki v povprečju dosega le še osem točk na tekmo. Proti Utahu se je na primer zaustavljal pri 13,2 toče, proti Phoenixu pa pri 10,3 točke na tekmo.

Zadnje štiri tekme v končnici, ko je Luka dosegel ali presegel 40 točk, je Dallas izgubil

Zaradi neučinkovitosti soigralcev je padlo tudi povprečje asistenc pri Dončiću. Vsega pet jih v povprečju vknjiži v statistiko. Ker ne dobiva pravega odgovora od moštvenih kolegov, mu ne preostane drugega, kot da več poskuša sam.

Maxi Kleber je velik dolžnik v seriji z Golden State Warriors. Foto: Reuters Dallasu prav nič ne pomaga njegovih 40 ali 42 točk, kolikor jih je dosegel na zadnjih dveh tekmah, saj je končni izplen poraz. In če gledamo še malce dlje v preteklost, vidimo, da je Dallas zadnje štiri tekme v končnici, na katerih je Luka dosegel 40 točk ali več, vselej izgubil. Pomoč bo zato v noči na sredo zelo pomembna, če bodo želeli podaljšati serijo.

V taboru Warriors imajo nekaj težav

Na drugi strani imajo Bojevniki več organizatorjev igre, kar pripomore k temu, da lažje prihajajo pod tekmečev obroč in posledično do lažjih košev. Dobra novica za Dallas je to, da ima težave krilni košarkar Otto Porter Jr., ki je vprašljiv za četrto tekmo. Na zadnjem obračunu je imel težave z levo nogo. Slikanje ni pokazalo poškodb, kar je zanj dober znak, vendar Kerr poudarja, da ne bodo tvegali z njegovim nastopom, če se ne bo počutil optimalno.

Otto Porter Jr. je vprašljiv za četrto tekmo. Foto: Reuters

"Če bo na meji, ne bomo igrali z njim. Bomo videli pred tekmo, kako bo," poudarja prvi mož stroke pri Warriors, s katerimi je trikrat osvojil šampionski prstan (2015, 2017, 2018), medtem ko je bil kot igralec petkrat na vrhu lige NBA (štirikrat v družbi Michaela Jordana in enkrat kot član San Antonio Spurs).