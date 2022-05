Dončić se je znašel na napačni strani #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dallas Mavericks so pred domačimi navijači izgubili tretjo tekmo konferenčnega finala lige NBA proti Golden State Warriors s 100:109. Teksačanom ni pomagalo niti 40 točk Luke Dončića. Bojevniki zdaj vodijo v zmagah že s 3:0 in so le še eno oddaljeni od napredovanja v veliki finale.

Na zadnjem dvoboju so lahko ljubitelji košarke spet videli nekaj spektakularnih potez in v središču pozornosti je bil tudi Dončić. V zgornjem posnetku si poglejte, katere so najbolj navdušile.

"Malce me je zadelo. Impresivno je bilo, ne bom lagal. Sam bi si želel imeti takšne noge," se je zasmejal Dončić, ko je odgovarjal na zabijanje Andrewa Wigginsa prek njega. Ravno ta poteza je bila izbrana za najboljšo na tretji tekmi.