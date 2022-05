Znova usodna tretja četrtina, Dončić zdaj v nemogočem položaju

Luka Dončić in Dallas Mavericks so v nemogočem položaju. Izgubili so še na tretji tekmi finala zahodne konference lige NBA. Čeprav je Ljubljančan v zadnji četrtini dal kar 21 točk, so Stephen Curry (31 točk) in soigralci zmagali s 109:100.

Liga NBA, konferenčni finale, zahod (3. tekma): Dallas Mavericks : Golden State Warriors 100:109 /0:3/

Dončić 40 (7/14 za 2, 4/9 za 3, 13/15 prosti meti), 11 sk., 3 as., 1 ukr. žoga, 3 izg. žoge, Dinwiddie 26, Brunson 20; Curry 31, 11 as., Wiggins 27, 11 sk., Thompson 19 // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

Še nobena ekipa v zgodovini lige NBA se v končnici ni vrnila po zaostanku z 0:3 v zmagah. Golden State Warriors so tudi na tretji tekmi finala zahodne konference udarili v tretji četrtini in jo dobili s 30:21. Čeprav je dal Luka Dončić kar 40 točk, so Dallas Mavericks na domačem parketu izgubili s 100:107. Znova je bil za Mavse kritičen met za tri točke: 13 zadetih trojk iz kar 45 metov. Obenem so izgubili skok s 33:47. Pri Dallasu je bil zares razpoložen samo še Spencer Dinwiddie, 26 točk. Pri Golden Statu sta Stephen Curry in Andrew Wiggins dosegla dvojni dvojček, dvomestni po točkah pa so bili še Klay Thompson, Draymond Green in Jordan Poole. "Rekel sem, da bomo živeli ali umrli zaradi trojk, ampak umiramo tudi, ker ne skačemo," je črto pod tekmo potegnil trener Dallasa Jason Kidd.

Prvo četrtino Dončić končal s trojko ob sireni

Dončića so tesno pokrivali, v prvem polčasu je metal kar devet prostih metov. Foto: Reuters Dončić je spet zdrav, v polni pripravljenosti. Informacije pred začetkom tekme so bile pozitivne. Začetek pač ne. Dallas je zgrešil prvih šest metov izza črte in Kidd je po petih minutah ob zaostanku s 7:16 vzel prvo minuto odmora. Šele v devetem poizkusu so Mavericks zadeli prvo trojko, Jalen Brunson za znižanje na 14:19. Spet so se preveč zanašali na met za tri, je pa prav s trojko in to skoraj dva metra izza črte ob zvoku sirene, ki je označila konec prve četrtine, Dončić Dallas približal na 22:25. V prvi četrtini, ko je dal Luka 10 točk, so zadeli tri trojke iz kar 14 metov. A tudi Golden State iz igre ni bil najboljši, le 41-odstoten (Dallas 32-odstoten).

Dallas prednost devetih točk zapravil v dobri minuti

Curry je s 16 točkami poskrbel za prednost gostom po prvem polčasu z 48:47. Foto: Reuters Dallas je več napadal v raketo, bil agresiven v obrambi in v prvih minutah druge četrtine, ko je bil Dončić na klopi, prišel do prvega vodstva na tekmi (34:29). Brunson je bil že prvi devetih točkah, rezervist Dinwiddie pa pri enajstih. Šepajoči Otto Porter ml. je zaradi poškodbe stopala moral v slačilnico in na rentgen. Košarkarji Golden Stata so bili vse bolj nervozni, izgubljali so žoge (7) in zdaj oni grešili trojke (2/16). Ker so iz igre metali samo še 33-odstotno, je Dallas štiri minute pred koncem prvega polčasa vodil z 42:33. Nato pa ... V dobri minuti so Warriors naredili delni izid 10:0 in spet vodili (43:42). Stephen Curry je zadel dve trojki in bil s 16 točkami prvi strelec tekme. Polčas se je končal s prednostjo gostov 48:47. Pri domačih je bil s 15 točkami prvi strelec Dončić, osem jih je dal s črte prostih metov.

V tretji četrtini Golden State do prednosti 14 točk

Tekmo je iz prve vrste v Dallasu spremljal podajalec Kansas Cityja Patrick Mahomes. Foto: Reuters Pred očmi zvezdnika lige NFL v prvi vrsti tribune Patricka Mahomesa je sledila za Dallas kritična tretja četrtina (usodna na prejšnji tekmi). Golden State je igral consko obrambo, s katero ima Dallas težave. Tudi Mavs so bili agresivni v obrambi, a z več borbenosti so Warriors višali prednost. Tretjo četrtino so tako Mavs izgubili z 21:30. Randy Bullock je bil še brez točke (0/9 iz igre), enako Maxi Kleber (0/4). Edini, ki je v tem delu igre držal ritem Golden State, je bil Dinwiddie (19 točk). Toliko jih je imel tudi Dončić, kar pomeni, da je dal v tretji četrtini le štiri točke. Ko je Curry zadel svojo peto trojko in bil že pri 27 točkah, so Warriors prišli do najvišje prednosti na tekmi 78:64. Dallas je iz igre metal le 36-odstotno, za tri točke 26-odstotno (9/34). Golden State je zadel sedem trojk in 24 metov.

Noro zabijanje Wigginsa prek Dončića

Wiggins je odlično pokrival Dončića, pa še dosegel dvojnega dvojčka. Foto: Reuters Dončić je zadnjo četrtino odprl z zabijanjem. Nato je zabil še Davis Bertans, njegov sploh prvi koš. Tako je sedem minut pred koncem tekme znižal zaostanek na 83:89 in to je le vrnilo nekaj upanja Mavericksom in njihovim navijačem. A odovoril je Wiggins in to s kakšnim zabijanjem! Prek Dončića. Z odrivom več metrov od obroča! A so sodniki piskali osebno napako v napadu. Trener Warriorsov Steve Kerr je odločitev izpodbijal in po ogledu počasnega posnetka so odločitev spremenili. Koš za 93:83 je veljal, brez osebne napake. Wiggins, ki je v življenjski formi, je bil že pri 20 točkah in desetih skokih.

V zadnji četrtini 21 točk Dončića

Curry je dal 31 točk, Dončić 40. Tako sta bila prva strelca svojih ekip. Foto: Reuters V zadnjih minutah je stvari v svoje roke vzel Dončić. Zadel je tudi tri trojke in Dallas se je približal na 96:104. Samo v četrti četrtini je dal Ljubljančan 21 točk. Ko je za tri točke minuto do konca zadel še Dinwiddie, je bilo na semaforju samo še minut pet (99:104). A je takoj odgovoril Thompson. Po slabem prvem polčasu njegova tretja trojka na tekmi in 19 točk. Ob zaostanku z 99:107 so prvi navijači Dallasa tako že začeli odhajati iz dvorane. Končni izid prve tekme v Teksasu 100:109. V noči na sredo sledi še druga, ko bo v primeru poraza za Dallas sezone konec.