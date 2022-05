Mrk v drugem polčasu pokopal odličnega Dončića in Dallas

Košarkarji Dallas Mavericks so izgubili tudi na drugi tekmi finala zahodne konference v ligi NBA. Po odličnem prvem polčasu proti Golden State Warriors, v katerem so vodili tudi za 19, so v drugem delu povsem popustili in izgubili s 117:126. Gostom ni pomagala niti nova odlična partija Luke Dončića, ki je tekmo končal pri 42 točkah. Golden State zdaj vodi z 2:0 v zmagah, serija pa se bo nadaljevala v noči na ponedeljek v Dallasu (3.00).

Konferenčni finale, zahod (2. tekma): Golden State Warriors : Dallas Mavericks 126:117 (25:32, 33:40, 25:13, 43:32) /2:0/

Luka Dončić 42 točk (7/13 za 2, 5/10 za 3, 13/15 prosti meti), 5 sk., 8 as., 3 ukr. žoge, 1 blk., 2 izg. žogi v 38:11, Brunson 31 (5/7 za 3, 7 sk.), Bullock 21; Curry 32 (6/10 za 3, 8 sk.), Poole 23, Lonney 21 (12 sk.) // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

Tako blizu, a na koncu tako daleč. Na ta način bi lahko opisali drugo tekmo finala zahodne konference lige NBA med Dallas Mavericks in Golden State Warriors. Dallas je na drugem zaporednem gostovanju v San Franciscu pokazal dva povsem različna obraza. Po odličnem prvem polčasu je zasedba Jasona Kidda v drugem delu povsem popustila, ustavil se jim je tudi met iz razdalje in Golden State se je na koncu sprehodil do druge zmage v seriji. Warriors so tako tudi po osmi domači tekmi v končnici še naprej brez praske, v prid šestkratnim prvakom lige NBA pa pred nadaljevanjem serije govori dejstvo, da so Warriors dobili kar 14 izmed 15 serij v končnicah, v katerih so povedli z 2:0.

Odlična tekma je spet za Luko Dončićem, ki je bil z 42 točkami z naskokom najboljši strelec srečanja v San Franciscu. Privržencem Dallasa je pred tekmo v San Franciscu veliko sivih las povzročila informacija, da je Dončić zbolel, a je Kidd že pred srečanjem pomiril navijače Dallasa. "Luka je v redu. Kolikor vem, je bil dobro že zjutraj, prav tako se je v redu počutil tudi popoldne. Ne vem, če je imel kakršne koli težave, a je vse ok," je bil jasen strateg Dallasa.

In Luka je to že na uvodu v tekmo hitro pokazal tudi na parketu, saj je je že po nekaj sekundah srečanja s "fadeaway" metom odprl strelsko statistiko, takoj zatem pa je bil natančen še za 3 in napovedal povsem drugačen obraz Dallasa kot na prvi tekmi, ko so bili Mavs enakovreden tekmec le nekaj prvih minut. Ob tem je 23-letni slovenski košarkar na drugi tekmi finala zahoda predstavil tudi novo barvo njegovih športnih copat Luka 1, ki jih je zasnoval pod okriljem znamke Jordan. S temi je počastil svoj nekdanji klub Real Madrid, ki se mu je poklonil ob uvrstitvi na zaključni turnir četverice v evroligi, ob tem pa spomnil na njegove predstave iz leta 2018, ko je Real pod njegovim vodstvom na parketu osvojil najelitnejše evropsko tekmovanje.

The Luka 1, Legend of 7 🔥👀



In honor of @RMBaloncesto reaching the EuroLeague Finals, @luka7doncic is debuting his second colorway of the Luka 1. These 👟 tell the story of Luka’s Championship with RM in 2018. pic.twitter.com/vigEd8k8uN — x - Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 21, 2022

Mavs so nato vodili z 10:2, a je Golden State hitro odgovoril (10:8). A Dallas je udaril še enkrat, za razliko od prvega obračuna so bili na uvodu v drugi obračun vroči strelci z razdalje, ki so goste z delnim izidom 15:0 odlepili od tekmeca (23:8). Mavericks so v dobrih prvih šestih minutah tekme dosegli pet pet trojk iz osmih poskusov.

A sanjski nalet kluba iz Teksasa je pri vodstvu s 26:11 dočakal prvi hitri in bridki konec. Prvi zvezdnik domače ekipe Stephen Curry je ob medlih minutah gostov ekspresno dosegel osem zaporednih točk, na drugi strani Dallas nikakor ni našel poti do koša, kot po tekočem traku je odprte mete zapravljal Frank Ntilikina, kar je ekipa kot je Golden State, ki je sicer v prvi četrtini izgubila šest žog, s pridom izkoristila in naredila delni izid 15:3 in se na ta način ekspresno vrnila v igro. Dallas je nato vendarle spet nekoliko dodal na plin in prvo četrtino dobil z 32:25. Dončić je že v prvi četrtini dosegel 18 točk (4/5 za 2, 2/4 za 3) oziroma več kot polovico točk gostov, na drugi strani jih je Curry dosegel 11.

Zavrelo na razdalji Lee - Bertans

Na uvodu v drugo četrtino je Dončić že kar "tradicionalno" dobil nekaj minut za odmor, a to ni ustavilo iskric, ki so letele po parketu. Med posebej nervoznimi sta bila pri domačih Draymond Green in Curryjev svak Damion Lee, ki se je po eni izmed zadetih trojk Davisa Bertansa zapletel v spor z Latvijcem, ki je epilog dobil v obojestranski tehnični napaki.

Things getting chippy after the Bertans triple 👀 pic.twitter.com/ggaKb6QWpu — Bleacher Report (@BleacherReport) May 21, 2022

Nervoza domačih košarkarjev je bila voda na mlin Mavsov, ki so z nasmehom rešetali mrežico Golden Stata. Sedem minut pred koncem prvega polčasa je trojko za vodstvo s 53:34 in delni izid 9:0 zadel Dorian Finney-Smith, kar je sprožilo alarm pri strategu Warriorsov Stevu Kerru, ki je ukrepal z minuto odmora. Dallas je že slabe štiri minute in pol pred koncem rednega dela dosegel svojo 12. trojko na tekmi in že presegel izkupiček iz celotne prve tekme, ko so jih Mavs zmogli enajst. Golden State se je v zaključku polčasa nekoliko približal, izid prvih dveh četrtin pa je z izjemno trojko postavil Dončić (72:58), ki je že v prvem polčasu presegel svoj strelski izkupiček iz prve tekme. V prvih 24 minutah je dosegel 24 točk (4/7 za 2, 3/5 za 3, 7/9 prosti meti), temu dosežku pa je dodal še tri skoke in šest asistenc. Odlično pomoč je imel Dončić v Jalenu Brunsonu, ki je v prvem polčasu v statistiko vpisal 20 točk (4/5 za 3), na drugi strani jih je prav toliko dosegel Curry (5/7 za 3).

LUKA DONCIC FROM DEEP TO END THE FIRST HALF.



HE'S GOT 24 ON TNT. pic.twitter.com/hFEI9cAobl — NBA (@NBA) May 21, 2022

Dallas je v prvem polčasu dosegel kar 15 trojk iz 27 poskusov, s čimer so postavili rekord franšize v doseženih trojkah v enem polčasu na tekmah končnice.

Mrk v drugem polčasu

A pravljica Dallasa je bilo nato hitro konec. Strelski poslastici Mavsov v prvem polčasu je sledil mrk v tretjem delu srečanja, ki se jim je v tretjem delu srečanja povsem zaustavil met iz razdalje (2/13 za 3). Dallas je v tretji četrtini zmogel le 13 točk, kar so Warriors s pridom izkoriščali in iz minute v minuto topili prednost gostov, ki so bili za razliko od prvega polčasa povsem neprepoznavni. Golden State je po koncu treh četrtini zaostajal še le za dve točki (83:85), Warriors pa so kot po tekočem traku s prodori in igro v raketi izkoriščali vrzel pod košem Dallasa. Ob začetku zadnje četrtine so domači po trojki Otta Porterja prvič na srečanju povedli (86:85).

Šov Golden Stata se je na veselje navijačev v Chasu Centru nadaljeval tudi skozi celotno zadnjo četrtino. Prvaki iz leta 2018 so še naprej iz vseh smeri rešetali mrežico Dallasa, ki jih je v zadnji četrtini pred totalnim razpadom vsaj približno držal Dončić, a ta ni imel praktično nobene pomoči v obliki soigralcev. Golden State je na koncu brez večjega naprezanja prišel do svoje 200. zmage v končnici lige NBA (126:117).

Dončić je na koncu v svojo statistiko vpisal 42 točk (7/13 za 2, 5/10 za 3, 13/15 prosti meti) in osem asistenc, Brunson se je ustavil pri 31 točkah, Reggie Bullock je dodal 21 točk (6/10 za 3). Trojica Dončić-Brunson-Bullock je na koncu dosegla 16 izmed 21 trojk Dallasa. Poleg omenjene trojice je dvomestno število točk zmogel le še Dorian Finney-Smith, ki je tekmo končal pri desetih točkah in osmih skokih.

Na strani gostiteljev je z 32 točkami in osmimi skoki vlogo prvega strelca prevzel Curry (5/11 za 2, 6/10 za 3), Jordan Poole se je ustavil pri 23 točkah, do strelskega dosežka kariere pa je z 21 točkami (12 skokov) prišel Kevon Looney.

Preberite še: