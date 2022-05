Dončićevemu soigralcu se ob morebitnem uspehu obeta prav "poseben" dodatek

Spencer Dinwiddie se je v vrste Dallasa preselil konec februarja, kot del menjave Dallasa z Washingtonom. K Wizards se je preselil Kristaps Porzinigs, k Mavericksom pa je poleg Dinwiddieja prišel še Davis Bertans. Dallas je zdaj le še korak oddaljen od prvega finala lige NBA po 11 letih. A čeprav je Dallas na prvi tekmi z Golden Statom visoko izgubil, so sanje o finalu še vedno povsem žive.

Ob uspehih Dallasa je v javnosti zakrožila tudi pogodba Dinwiddieja. Tako kot večina košarkarjev si je z napredovanjem v finale že prislužil nekaj dodatkov. Tako je ob uvrstitvi v drugi krog končnice zaslužil sto tisoč dolarjev, ob morebitni uvrstitvi v finale pa bi zaslužil še dodatnih 400 tisočakov. A kar je nasmejalo in presenetilo navijače Dallasa, je podatek, kolikšen dodatek bi si Dinwiddie prislužil, če se bo Dallas povzpel na vrh lige NBA. V pogodbi Američana je namreč zapisano, da bo v primeru osvojenega šampionskega prstana njegov račun bogatejši za vsega en ameriški dolar.

Fun fact: Spencer Dinwiddie has a $1 bonus in his contract if the Mavs win the title.



Not a million. One dollar. pic.twitter.com/hOvtNwk7bm