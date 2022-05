Dončić s prasko na obrazu priznal napake

Prvo dejanje finala zahodne konference se ni izšlo po željah Dallas Mavericks, ki so na gostovanju proti Golden State Warriors doživeli visok poraz . Dobro so zaustavili osrednjega zvezdnika Luko Dončića, ki bo v napredovanje verjel vse do konca.

Osrednji košarkarji Dallas Mavericks Luka Dončić – 20 točk (za 3 3/10, za 2 3/8, prosti meti 5/8) Spencer Dinwiddie – 17 točk (za 3 3/7, za 2 2/4, prosti meti 4/5) Jalen Brunson – 14 točk (za 3 0/5, za 2 6/11, prosti meti 2/4) Reggie Bullock – 12 točk (za 3 3/10, za 2 1/2, prosti meti 1/1) Dorian Finney-Smith – 5 (za 3 1/3, za 2 1/3, prosti meti 2/4) Maxi Kleber – 3 (za 3 1/4) Davis Bertans – 0 (za 3 0/4) ... Dallas Mavericks (met za 3 11/48, za 2 20/38, prosti meti 14/21), 35 sk., 14 asistenc, 1 blokada, 7 ukr. žog, 13 izg. žog Golden State Warriors (met za 3 10/29, za 2 36/53, prosti meti 10/16), 51 sk., 24 asistenc, 7 blokad, 8 ukr. žog, 15. izg. žog

Ob pogledu na zgornje podatke je jasno, da je pri Dallasu na prvi tekmi konferenčnega finala šepala igra v napadu. Iz igre so košarkarji metali vsega 36-odstotno, od tega so zadeli le 11 od kar 48 vrženih trojk.

"Pač niso šli notri meti. Upam, da bodo naslednjič šli. Pripravljeni smo bili, le zgrešili smo jih preveč. V prvem polčasu jih je bilo kar nekaj. Več energije bomo morali imeti," je po porazu dejal trener Jason Kidd.

Dončić pohvalil tekmeca

Bojevniki so zelo dobro zaustavili Dončića. V drugem polčasu so mu dovolili le dve točki, v tem delu igre pa je izgubil šest od skupno sedmih žog. "Luko so pokrivali po celotnem igrišču. Andrew Wiggins je dobro opravil delo. Pogledali si bomo video in videti moramo, kaj bomo morali spremeniti za drugo tekmo," je pristavil Kidd.

Foto: Reuters

S porazom s 87:112 si pri Dallasu ne belijo glave, saj so izgubili na obeh uvodnih tekmah proti Utahu in Phoenixu ter na koncu napredovali. Proti zadnjemu celo na obeh uvodnih tekmah. "Dobro so opravili delo," je nasprotnika pohvalil Dončić: "Igrati moramo bolje. Bolj čvrsti moramo biti, enako kot v seriji proti Phoenixu. Iz teh porazov se moramo kaj naučiti," je zbrani sedmi sili po tekmi govoril Dončić, ki je imel veliko prasko na obrazu. "Zaradi nje sem videti nevaren," se je ob tem zasmejal Dončić, ki je imel težave tudi z desno ramo, za katero se je nekajkrat prijel v bolečini: "Nekaj bolečine sem začutil. Dobro je."

"Boljši moram biti"

Ko je ob porazu zapuščal parket, je imel na obrazu nasmešek, a ni povedal natančno, kaj je bilo ob takšnem porazu tako zabavnega: "Nič, šel sem s parketa. Gledal sem naprej proti drugi tekmi. To je ena tekma. Ali izgubiš za 1 ali za 40, je vseeno, ker si izgubil."

Poudarja, da bo njihov obraz drugačen že na naslednji tekmi, in upa, da bodo žoge ob odprtih metih našle pot skozi obroč. "Seveda lahko naredimo stvari boljše. V prvi in drugi četrtini smo imeli veliko odprtih metov. V drugem polčasu ne. V prvem bi morali bolje zadevati. Proti meni so odigrali dobro v obrambi, zlasti v drugem polčasu. Boljši moram biti. Kot vodja moram biti boljši za celotno ekipo. To je na meni," je s prstom pokazal nase.

Naslednji obračun bo v noči na soboto ob 3. uri po slovenskem času. Tudi tega bodo odigrali v Kaliforniji, kjer domujejo Warriors. In takrat navijači Dallasa pričakujejo drugačen pristop Dončića in druščine. "Seveda bo težko, ker je finale zahoda. So šampionska ekipa. Zelo težko bo, a verjamemo. Za nami je šele ena tekma. Proti Phoenixu sem rekel, da bomo verjeli. Ne moreš zmagati na vseh tekmah. Samozavest ostaja," pred nadaljevanjem serije pravi Dončić.