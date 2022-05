Ko ekipa pod streho pospravi le 11 od 48 trojk, ima vsega 36-odstoten met iz igre, vknjiženih 14 asistenc, je jasno, da je šlo v napadalnem smislu nekaj konkretno narobe in bo pogled na semafor, ki označuje rezultat, neprijeten. V takšnem položaju so se na prvi tekmi konferenčnega finala proti Golden State Warriors znašli košarkarji Dallas Mavericks. Luka Dončić, ki je odigral najslabšo tekmo v končnici, in druščina so bili na gostovanju povoženi ter izgubili s 87:112. Slovenski košarkarski zvezdnik je dvoboj končal pri 20 točkah, 7 skokih, 4 asistencah in 7 izgubljenih žogah, ob njegovi prisotnosti na parketu pa je Dallas, ki je bil pred tekmo finančno kaznovan, izgubil za kar 30 točk.

Konferenčni finale, zahod (1. tekma): Golden State Warriors : Dallas Mavericks 112:87 (28:18, 54:45, 88:69) /1:0/ Curry 21, 12 sk., 4 as., Wiggins 19, Poole 19, Thompson 15; Luka Dončić 20 (za 3 3/10, za 2 3/8, prosti meti 5/8), 7 sk., 4 as., 1 ukr. žoga, 7 izg. žog v 35 min, Dinwiddie 17, Brunson 14, Bullock 9 // izid v zmagah, za napredovanje so bile potrebne štiri zmage

Za Luko Dončića se je začelo zgodovinsko popotovanje. Prvič v karieri namreč igra v konferenčnem finalu lige NBA. Po velikem zmagoslavju nad najboljšo ekipo rednega dela Phoenix Suns, ki je bila ena od osrednjih favoritov za morebitno krono, je z mislimi povsem pri Golden State Warriors. Klubu, ki je v zadnjih sedmih letih trikrat osvojil šampionski prstan. A se je vse skupaj začelo klavrno, z visokim porazom.

Stephen Curry in nekaj njegovih soigralcev že poznajo teren, po katerem obe moštvi hodita, zato so njihova prednost izkušnje. In v prvem dvoboju je bilo videti to ključno. Gostom so se roke zatresle, kar je pomenilo, da so bili nerazpoloženi pri metih z razdalje. Tudi Dončiću so se, ki je v prvi četrtini zgrešil tri od štirih trojk. Na splošno jih je s skupaj s soigralci vrgel velikokrat, prevečkrat. Kar devetnajstkrat so poizkusili izza črte 7,25 metra in bili le trikrat uspešni.

Obramba šepala

Eno je zadel tudi Luka in po njegovi je Dallas drugič ter tudi zadnjič vodil na tekmi, ko je bilo na semaforju 13:11, sicer pa je bilo vse v znamenju gostiteljev. Poletni in razigrani so bili, predvsem pa učinkoviti, zato ni bilo nič nenavadnega, da so po uvodnih dvanajstih minutah vodili z desetimi točkami razlike (28:18).

A ni bil le napad, ki je šepal v vrstah Jasona Kidda. Tudi obramba ni bila na ravni, kot so jo kazali na odločilni tekmi proti Phoenix Suns. Verjetno se ljubitelji košarke spomnite, da so Dončić in druščina zajezili Sonca v prvem polčasu pri vsega 27 točkah, tokrat so jim Bojevniki v prvi četrtini natresli 28 točk.

Ob odsotnosti Dončića, ki je bil po dvanajstih minutah igranja v prvi četrtini na krajšem počitku, so njegovi soigralci naredili preobrat in po trojki Spencerja Dinwiddieja priključili Dallas pri 33:35. Kljub vsemu je skrbel pogled na klop, kjer je sedel slovenski košarkarski virtuoz, saj se je nekajkrat prijel za desno ramo.

Nova finančna kazen za Dallas Lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban se ne bo pretirano oziral na kazen, ki jo je liga NBA še drugič v tej končnici dodelila klubu. In to za isti razlog. V blagajno lige mora plačati 50 tisoč ameriških dolarjev, ker je bila klop Dallasa spet preveč aktivna. V sporočilu za javnost je komisar zapisal, da je na odločilni sedmi tekmi proti Phoenix Suns več igralcev in članov trenerskega štaba daljši čas med igro stalo na igrišču in stran od klopi.

Napadalno neprepričljivi

Čeprav sta osrednja strelca pri Golden Statu Curry in Klay Thompson, je uvodoma blestel Andrew Wiggins, ki je bil s 15 točkami najbolj zaslužen, da so gostitelji spet pobegnili na +12 točk (49:37) in prisilili trenerja Dallasa, da je odreagiral z novo minuto odmora.

Luka Doncic grabbed at his shoulder a few times in the second quarter.



He was still able to finish with a game-high 18 points in the first half 🔥pic.twitter.com/9mlxjLY5jy — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 19, 2022

Mavericks so bili videti energetsko na drugačni ravni kot na sedmi tekmi proti Phoenixu, kar se ni odražalo le pri zgrešenih metih za tri točke, ampak tudi pri prostih metih. Napadalno so bili neprepričljivi, s premalo ekipnega duha. Vsega šest asistenc so premogli, domači trinajst. Povrhu vsega so zgrešili štiri proste mete in kar 22 trojk. A niso podrli rekorda po številu vrženih trojk v enem polčasu tekme v končnici. Ta ostaja v lasti Houston Rockets – njihova številka se je zaustavila pri 35 metih izza črte 7,25 m, košarkarji Dallasa pa so v tem obračunu poizkusili z 29 meti.

Posledično je bil temu primeren zaostanek devetih točk po prvih 24 minutah igre (45:54). Prav pogled na statistiko in vse zgrešene mete je pred nadaljevanjem vlival optimizem, saj so imeli gostje ogromno rezerv. A je bilo jasno, da se bo moralo na parketu nekaj konkretnega spremeniti, da bi se tehtnica lahko začela nagibati na stran Mavs.

Razigral se je Curry

Ob vstopu v drugi polčas je prišla za Dallas najslabša možna novica. Luka je hitro izgubil dve žogi, na drugi strani je vroč postajal Curry, ki ga gostje niso znali zaustaviti. Praktično ga je nemogoče, ko pride v svoj ritem. Zadel je dve trojki in skupaj z Wigginsom sta bila osrednja junaka, da je prednost poskočila na +17 (64:47).

Wiggins pa ni bil uspešen le v napadu. Odličen je bil zlasti v obrambi. Kot klop se je držal Dončića, ki je izgubljal žoge kot po tekočem traku. V tretji četrtini jih je štiri od skupno sedmih, kar je bila voda na domači mlin. Znano je, da košarkarji Golden State Warriors radi igrajo hitro košarko s protinapadi in po izgubljenih žogah so se jim vrata do zmage na široko odprla. In ker povrhu vsega Dončićevi soigralci niso bili razpoloženi še napadalno, je bil temu primeren rezultat na semaforju ob izteku tretje četrtine, ko so gostitelji na krilih Curryja vodili s 84:62.

Dončića zaustavili - več izgubljenih žog kot zadetih metov iz igre

A to še ni bila najvišja razlika med ekipama. Kmalu ob vstopu v zadnji del igre je bilo že +27 (96:69). Razmerje sil se ni spremenilo, čeprav so navijači Dallasa upali, da bi se morda ponovil 28. februar 2022, ko so njihovi ljubljenci prav v tej dvorani zadnjo četrtino dobili s 33:13 in prišli do zmage. Tokrat tega scenarija ni bilo za pričakovati in kmalu je postalo jasno, da bo Dallas doživel katastrofo.

Dončić je zaključek obračuna kot vsi prvokategorniki presedel na klopi in imel čas razmišljati, kaj bo skupaj s soigralci spremenil v nadaljevanju serije. Njegova predstava je bila ena najslabših v končnici - dosegel je 20 točk (met za 3 3/10, za 2 3/8, prosti meti 5/8), zbral 7 skokov, le štiri asistence, izgubil pa 7 žog. In ko je bil on na parketu, je Dallas izgubil za kar 30 točk.

Američani so hitro pobrskali po svoji statistiki in prišli do podatka, da je imel Luka prvič v končnici več izgubljenih žog kot doseženih metov iz igre.

Luka Doncic had more turnovers (7) than field goals made (6) for the 1st time in his playoff career (24 games) pic.twitter.com/88vSvpBcV6 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 19, 2022

Teksačani bodo morali hitro pozabiti na uvodni poraz, čeprav imajo verjetno v glavi kar nekaj odprtih vprašanj, saj je naslednji obračun na sporedu že v soboto ob 3. uri po slovenskem času. V uteho jim je dejstvo, da so izgubili tudi obe uvodni tekmi proti Utahu in Phoenixu ter na koncu oba preskočili. Proti zadnjemu so v svojo dvorano pripotovali celo z zaostankom 0:2.

