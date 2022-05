Dončiću na dušo popihal tudi njegov veliki vzornik

Luko Dončića in Dallas Mavericks v noči na četrtek čaka prva tekma finala zahodne konference v ligi NBA. Dallas se že vneto pripravlja na novega nasprotnika – Golden State, ob tem pa slovenski košarkar za svoje predstave še vedno prejema čestitke in pohvale iz vseh strani. Zadnjo, ki mu zagotovo pomeni ogromno, mu je namenil njegov vzornik in zvezdnik LA Lakers LeBron James.

Za enega največjih zvezdnikov lige NBA LeBrona Jamesa se letošnja sezona ni izšla po načrtih. James je skupaj z LA Lakers sezono neslavno sklenil že po rednem delu, saj se jezernikom ni uspelo prebiti v končnico. Kljub temu Američan ostaja v stiku z navijači, redno pa s komentarji spremlja tudi dogajanje v ligi NBA. V ponedeljek je na Twitterju odgovarjal na vprašanja svojih sledilcev, v enem izmed odgovorov pa je 37-letni košarkar med drugim razkril, kdo je trenutno njegov najljubši košarkar.

LUKA. He's my fav player!! — LeBron James (@KingJames) May 17, 2022

Eden izmed oboževalcev je Jamesa vprašal, kdo je njegov najljubši košarkar, ki je mlajši od 25 let. Zvezdnik Lakersov pa mu je odgovoril "Luka! On je moj najljubši igralec!!" je bil jasen James, ki je med drugim razkril tudi, da so njegove sanje igrati v ligi NBA skupaj s sinom Bronnyjem. Najstarejši sin Jamesa ima 17 let, trenutno pa se košarkarsko kali na srednji šoli Sierra Canyon v Los Angelesu. "Ko sva nazadnje igrala skupaj, sem ob enem izmed zabijanj zlomil tablo, tako da nisva mogla odigrati do koca," je na vprašanje, ali ga njegov najstarejši sin v igri ena na ena kdaj premaga, odgovoril James.

Ob tem se je dotaknil tudi evropskega nogometa, saj je James že od leta 2011 manjšinski lastnik angleškega Liverpoola. Tako je napovedal tudi rezultat v finalu lige prvakov, kjer se bodo Redsi konec maja udarili s španskim velikanom Real Madridom. "Zmagali bomo s 4:3," je uspeh in sedmo lovoriko lige prvakov Liverpoola napovedal James. Ta si bo finale v Parizu najverjetneje ogledal v živo.

Preberite še: