Prvi Slovenec, ki je tlakoval pot Luki Dončiću: Ves čas smo v stiku

Za predstave Luke Dončića nam počasi že zmanjkuje presežnikov. Skoraj ne mine dan, ko ne bi o veličini slovenskega košarkarja brali ali slišali na vseh koncih sveta. Nad razsežnostjo uspeha in mentaliteto slovenskega košarkarskega velemojstra je navdušen tudi Marko Milić, ki je bil kot prvi Slovenec leta 1997 izbran na naboru lige NBA in je tako tlakoval pot tudi preostalim slovenskim košarkarjem, vključno z Dončićem, s katerim zelo uspešno sodelujeta v reprezentanci, saj danes 45-letni nekdanji košarkar že nekaj let opravlja vlogo vodje reprezentance.

Milić je navdušen nad Dončićevimi predstavami. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Čeprav je Dallas skupaj z Dončićem v polfinale zahodne konference izločil ravno Phoenix, katerega barve je dve sezoni branil Milić, pa to nekdanjega košarkarja ni zmotilo. Nasprotno. Nad predstavami Dončića in Dallasa je naravnost navdušen. "Podrobno sem spremljal vso sezono, ne le tekem v končnici. Glede na to, da je Luka simbol naše reprezentance, se mi zdi to tudi edino pravilno. Z nekaj člani strokovnega štaba smo bili nekajkrat tudi pri njem v Dallasu. Ta serija Dallasa in Phoenixa je bila naravnost neverjetna. To je bila serija, kjer je izgubil nesporni favorit, kjer je David premagal Goljata. A ta serija je dokaz tega, da favorit ne zmaga vedno. Dallas je imel z Luko takšnega vodjo s srcem, da je to na koncu na koncu pretehtalo. Prepričan sem, da je bila to serija, o kateri bodo govorile še generacije," navdušenja ni skrival Milić.

"Skoraj ves čas smo v stiku. Vsa reprezentanca ostaja povezana tudi čez leto, sicer se vse bolj ali manj odvija prek družbenih omrežij in drugih komunikacijskih aplikacij. Pred nekaj meseci sem bil z nekaj člani štaba reprezentance tudi pri njem v Dallasu in nas vedno zelo lepo sprejme, stkali smo res lepe in dobre odnose. Pa ne samo z Luko, temveč z vsem vodstvom Dallasa, ves čas tudi sodelujemo in tudi oni nam potem poleti vrnejo obisk. Vzdržujemo te stike," pojasnjuje Milić, ki o Luki lahko govori le v presežnikih.

"Dallas je imel z Luko takšnega vodjo s srcem, da je to na koncu pretehtalo." Foto: Reuters

"Naravnost noro je, kako Luka z nasmeškom in lahkoto ne samo polni svojo statistiko, ampak tudi dobro vpliva na svoje soigralce, ki so sicer precej povprečna ekipa, hkrati pa je na tej zadnji tekmi deklasiral še celo ekipo superzvezdnikov Phoenixa. Luka ima v sebi res neverjeten gen, da je na najpomembnejših tekmah najboljši. Tudi če gledamo po statistikah ali zgodovini, tudi v reprezentanci, tako na evropskem prvenstvu pa kvalifikacijah za olimpijske igre in potem na olimpijskih igrah je bil najboljši, ko je bilo to najbolj potrebno. Igra še za 10, 20 odstotkov nad svojo siceršnjo ravnjo. To je kakovost, kot jo premorejo le najboljši košarkarji in le nekatere legende v zgodovini lige NBA," je prepričan Milić.

Luka deklasiral Phoenix

Dallas je na zadnji odločilni tekmi naravnost osmešil Phoenix, ta je pred domačimi navijači doživel pravo katastrofo. "Ker je Luka tako dober, so tudi tisti najboljši zvezdniki Phoenixa igrali pod svojo ravnjo. Luka jih je povsem deklasiral. Tako jaz kot vsa reprezentanca smo ob tem nekakšni nemi opazovalci neverjetne zgodbe, ki jo piše Luka. On je res genialec. On in Nikola Jokić sta letos deklasirala vso ligo NBA. Oba nista klasična atleta, pretepača, a z nasmeškom, pametjo in kreativnostjo vladata v ameriškem svetu košarke. To mi je res v veselje spremljati in gledati," pravi Milić.

Chris Paul je v seriji z Dallasom ostal veliki dolžnik. Foto: Reuters

Suns so tako povsem pogoreli, kljub temu da so bili v rednem delu sezone z naskokom najboljša ekipa lige, ob tem pa so proti Dallasu imeli absolutno vlogo favorita. "Da bi pred začetkom serije stavil na takšen rezultat, ne. Dallas ima po skoraj vseh merilih na papirju slabšo ekipo od Phoenixa, ima pa igralca, kot je Luka, ki ima v sebi pravi dinamit in to izjemno vpliva tudi na druge. Tako vlogo je imel na primer v naši reprezentanci pred obdobjem Luke Goran Dragić, zaradi katerega so vsi igrali vsaj 30 odstotkov bolje kot sicer. Phoenix je bil po vseh parametrih favorit, a Luka in Dallas sta odigrala res izjemno. Tudi mentalno je bil Luka na neverjetni ravni, na vse provokacije se je odzval z nasmeškom. To ga je še dvignilo in to je stvar, ki jo vidimo res redko. Neverjetno je tudi to, da je Luka igralec takšnega kova, da nasprotna ekipa z vsem štabom in scouting ekipo na toliko tekmah ni našla niti približne rešitve, kako Luko zaustaviti. Košarkarsko se je, če se lahko tako izrazim, ponorčeval iz takšne ekipe, kot je Phoenix," je prepričan Milić.

Luko zdaj čaka obračun z Golden Statom in enim od glavnih zvezdnikov lige NBA, Stephenom Curryjem. Foto: Guliverimage

A časa za počitek za Dallas skoraj ne bo. Že v noči na četrtek Dallas čaka prva tekma finala zahodne konference proti Golden Statu. "Če se bo košarkarjem Dallasa v tem času uspelo spočiti, potem je mogoče vse. Na teh tekmah s Phoenixom so morali dati od sebe res ogromno energije. A če dobro poznam Luko, vem, da on nima košarkarskih meja. On se naspi in je pripravljen na naslednjo tekmo in oviro. Luka uživa v igri in ko ima igralec takšen pristop k igri, je mogoče vse," je prepričan Milić.

"Če gledamo realno, mislim, da ima Dallas na papirju večje možnosti proti Golden Statu, kot so jih imeli proti Phoenixu. Zelo zanimiv bo tudi obračun Stepha Curryja in Luke, ker sta oba neverjetna kreativca in izjemna košarkarja. To bo zagotovo serija za sladokusce, ker sem prepričan, da ne bo manjkalo neverjetnih potez tako na eni kot na drugi strani. A tukaj sem tako jaz kot vsa reprezentanca in Slovenija zagotovo pristranski, ker vem, česa je Luka sposoben, in smo vedno na njegovi strani."

Fenomen Luke Dončića in slovensko poletje

Milić je prepričan, da se v Sloveniji ne zavedamo fenomena Luke Dončića in njegove razsežnosti. "Luka je globalni fenomen. Te tekme ne gledamo le Slovenci in Američani, ampak ves svet. Trenutno živim v Italiji in k meni prihajajo Indijci, ki vse to spremljajo in mi govorijo le o Luki in nosijo njegove drese (smeh, op. p.). Šport je res ena izmed čistih, pozitivnih zgodb v današnji družbi razprtij, politike. Oseba, kot je Luka, na najboljši način predstavlja našo državo in verjamem, da zaradi tega dobijo tak vtis o naši državi tudi drugi. On je pogumen, brez meja v glavi, a hkrati spoštljiv, vendar se ničesar ne boji. Mislim, da se nikakor ne zavedamo razsežnosti, ki jih dosega Luka," pravi Milić.

Milić se veseli poletja in nove reprezentančne akcije. Foto: Sportida

Ob tem Slovencem vse pogosteje misli uhajajo tudi proti poletju in jeseni, ko bo slovenska reprezentanca branila naslov evropskega prvaka, če bo šlo vse po načrtih in sreči, tudi z Dončićem. Tega se veseli tudi Milić, a je prepričan, da si mora 23-letni košarkar po naporni sezoni vzeti nekaj časa tudi za oddih. "Po koncu sezone se mora Luka najprej spočiti, ker je zdaj skoraj vsako poletje posvetil le reprezentanci. V sezoni vleče Dallas, poleti pa reprezentanco. Mora si vzeti čas, kolikor ga bo pač potreboval, da se res spočije, tudi na račun kakšnega treninga ali tedna v reprezentanci. Mislim, da se lahko veselimo nove lepe reprezentančne zgodbe. Dokler imamo takšne igralce, lahko z optimizmom in veseljem čakamo naslednje reprezentančne akcije," je prepričan vodja slovenske izbrane vrste.

