Dončić zakuril ogenj, zvezdniki lige NBA odprtih ust. Oglasil se je tudi Dragić.

Navijači Dallas Mavericks in oboževalci Luke Dončića so na nogah. Košarkarji Dallas Mavericks so se v zgodnjih jutranjih urah po slovenskem času s kar 33 točkami naskoka pred najboljšo ekipo rednega dela, Phoenix Suns (123:90), in rezultatom 4:3 v seriji zmag, prebili v finale zahodne konference. Njihov uspeh in prispevek Dončića k zmagi močno odmeva tudi na twiterju.

Za kako pomemben dosežek košarkarskega moštva Dallas Mavericks gre, in ključno vlogo, ki jo je pri tem odigral njihov najpomembnejši člen Luka Dončić (v prvem polčasu je dosegel 27 točk, kar je več kot vsi igralci Phoenixa skupaj), priča poplava odzivov na twitterju. Zbrali smo nekaj tvitov znanih osebnosti, ki so se poklonili 23-letnemu Ljubljančanu, ki je znova dokazal, da je mož odločilnih trenutkov.

@luka7doncic Ladies And Gentlemen 🔥🔥🔥🔥🤯🤯🤯🤯 — Goran Dragić (@Goran_Dragic) May 16, 2022

Nad predstavo Dončića je navdušen tudi nogometaš Toni Kroos, igralec Real Madrida in nemške nogometne reprezentance:

How good is @luka7doncic 😱 — Toni Kroos (@ToniKroos) May 16, 2022

Luka povsem dominira na sedmi tekmi, je izpostavil španski košarkar Paul Gasol:

Luka is absolutely dominating the game 🔥💪🏼 #Game7 #SunsMavs — Pau Gasol (@paugasol) May 16, 2022

Navdušen je tudi Patrick Beverley, košarkar Minnesote

Told y’all LuKA — Patrick Beverley (@patbev21) May 16, 2022

Očaran je tudi Patrick Lavon Mahomes II, branilec moštvu Kansas City Chiefs nacionalne nogometne lige NFL:

Dončiću, igralcem Dallasa in celotnemu trenerskemu štabu in lastniku se je poklonil tudi Magic Johnson:

Congratulations to Luka Doncic, all Dallas Mavericks players, Coach Jason Kidd, the entire coaching staff, and owner Mark Cuban for a dominating performance over the Phoenix Suns to advance to the Western Conference Finals! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 16, 2022

Navdušen je tudi nekdanji košarkar Chandler Parsons, ki ponavlja, da je Luka Dončić najboljši igralec v ligi NBA:

i repeat, luka is the best player in the NBA. — Chandler Parsons (@ChandlerParsons) May 16, 2022

Ja Morant:

luka wilding 😂🔥💯 — Ja Morant (@JaMorant) May 16, 2022

Trae Young:

He mean muggin these dudes !! 😂 — Trae Young (@TheTraeYoung) May 16, 2022

Alex Caruso:

Luka going crazy sheesh — Alex Caruso (@ACFresh21) May 16, 2022

Andre Drummond:

Luka WHAT THE ACTUALLY F**K!

You are a bad man

bad man my friend — Andre Drummond (@AndreDrummond) May 16, 2022

CJ McCollum:

Wow luka. Wow. He been playing in games on the road with fires 🔥 and flares going off in the stands. Police officers with AK’a separating the rows in the arena back in Europe. Road game with pressure isn’t really pressure to him. Killer performance 🤝 — CJ McCollum (@CJMcCollum) May 16, 2022

Paul Pierce:

Luka — Paul Pierce (@paulpierce34) May 16, 2022

Nicolas Batum:

Chill 77 — Nicolas Batum (@nicolas88batum) May 16, 2022

"Sonca še vedno lahko zmagajo, če izkoristijo polčas za to, da zgradijo časovni stroj in se z njim vrnejo v leto 2018 in na naboru izberejo Dončića," se je pošalil novinar Tim Cato.

the suns can still win this game if they spend halftime building a time machine that goes back to 2018 so they can draft luka doncic — tim cato (@tim_cato) May 16, 2022

