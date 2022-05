Odločitev v Edmontonu: se bodo Kopitar in Kralji prebili v drugi krog?

V hokejski ligi NHL bodo v noči na nedeljo odigrane tri odločilne sedme tekme prvega kroga končnice. Florida Panthers bodo dočakali tekmeca v četrtfinalu vzhodne konference, za to mesto se borita Toronto in Tampa, odločitev o četrtfinalistu pa bo padla tudi v Edmontonu, kjer se bodo Oiler pomerili z Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja.

"Da, kar nekaj časa je že od tega," je dan pred odločilno tekmo v Edmontonu novinarjem prikimal kapetan Kraljev Anže Kopitar, ko so ga opomnili, da je zadnjič na sedmi tekmi končnice igral leta 2014 v finalu zahodne konference. Takrat je LA s 4:3 v zmagah premagal Anaheim Ducks in nato v velikem finalu še s 4:1 v zmagah odpravil New York Rangers ter še drugič v zgodovini franšize osvojil Stanleyjev pokal.

Do finala so tedaj Kralji vse serije končnice dobili s 4:3 v zmagah in v noči na nedeljo bodo poskušali to zgodbo ponoviti še proti Edmontonu. V kalifornijskem taboru je bilo nekaj razočaranja, ker si konferenčnega četrtfinali niso uspeli priigrati že na šesti tekmi na domačem ledu, a zdaj so Kralji že povsem osredotočeni na zaključni obračun v Kanadi.

"Spet smo osredotočeni, naredili smo vse, kar smo lahko, da smo našli še nekaj svežine, zdaj gremo v Kanado poskusiti zmagati na tekmi," je še pred odhodom v Edmonton povedal kapetan LA Kings. Ti so v tej seriji dobili dve tekmi v gosteh, prvo s 4:3 in zadnjo s 5:4, enkrat pa so v Edmontonu izgubili z 0:6.

Odločilna sedma tekma čaka tudi hokejiste moštev Toronto Maple Leafs in Tampa Bay Lightning, branilce naslova prvaka. Zmagovalec te serije se bo v konferenčnem četrtfinalu pomeril s Florida Panthers. Ti so s 4:2 v zmagah izločili Washington.

Liga NHL, 1. krog končnice (14. maj): Vzhod:

22:30, Carolina Hurricanes - Boston Bruins /3:3/

1:00, Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning /3:3/ Zahod:

4:00, Edmonton Oilers - Los Angeles Kings /3:3/ // - izid v zmagah, kigrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

