Zaključni plošček za pingvine

Na preostalih dveh tekmah, ki sta na sporedu v četrtkovih jutranjih urah je izid izenačen. Moštvi Florida Panthers in Washington Capitals imata vsako po dve zmagi, prav tako Calgary Flames in Dallas Stars. Zmagovales tega dvoboja se bo v drugem krogu končnice pomeril z boljšim med LA Kings Anžeta Kopitarja in Edmonton Oilers. V tej seriji Kralji vodijo s 3:2 v zmagah, naslednja tekma pa Kopitarja in druščino čaka v petek zgodaj zjutraj po slovenskem času v Los Angelesu.

Liga NHL, 1. krog končnice (11. maj): Vzhod:

1:00, New York Rangers - Pittsburgh Penguins /1:3/

1:30, Florida Panthers - Washington Capitals /2:2/ Zahod:

3:30, Calgary Flames - Dallas Stars /2:2/ // Izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1.

