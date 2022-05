Anže Kopitar in Kralji v Edmontonu, komu prednost?

V sredo zgodaj zjutraj po slovenskem času se bodo Los Angeles Kings in njihov kapetan Anže Kopitar še petič v letošnji končnici lige NHL spopadli z Edmonton Oilers. Izid v seriji je izenačen na 2:2 v zmagah, peta tekma se igra v Kanadi, kjer so Kralji že dobili prvo tekmo letošnjega "play-offa". Lahko to ponovijo?

Anže Kopitar in njegovi LA Kings se odlično bojujejo z Edmontonom, po štirih tekmah prvega kroga končnice pa je izid med moštvoma izenačen na 2:2 v zmagah. Vsako je dobilo po eno tekmo doma in eno v gosteh, v sredo zjutraj pa bo eno spet v prednosti. V taboru kalifornijske ekipe si želijo ponovitve prve tekme končnice, ki so jo LA Kings v Edmontonu dobili s 4:3. V drugi in tretji tekmo so se visokih zmag s 6:0 in 8:2 veselili Oilers, zadnjo, četrto so s 4:0 dobili Kralji. Če domačim tokrat uspe pred domačimi navijači, se bodo v petek zjutraj Kopitar in druščina na domačem ledu borili za podaljšanje sezone.

Na zahodu je izenačena tudi serija med Minnesoto in St. Louisom, na vzhodu pa je prav tako 2:2 v zmagah med Carolino in Bostonom ter Torontom in Tampo.

Liga NHL, 1. krog končnice (10. maj) Vzhod:

1:00, Carolina Hurricanes - Boston Bruins /2:2/

1:30, Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning /2:2/ Zahod:

3:30, Minnesota Wild - St. Louis Blues /2:2

4:00, Edmonton Oilers - Los Angeles Kings /2:2/ // Izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1.

Preberite še: