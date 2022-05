Konec je, Plaz odnesel Nashville #video

Hokejisti Colorado Avalanche, najboljše ekipe rednega dela zahodne konference, so odločno krenili tudi v končnico severnoameriškega prvenstva NHL. V prvem krogu so dvoboj na štiri zmage proti Nashville Predators dobili s 4:0, potem ko so na četrti tekmi v Nashvillu zmagali s 5:3, in se kot prvi uvrstili v drugi krog končnice.

Odločilni zadetek po izenačenju na 3:3 je 7:58 minute pred koncem za goste dosegel Valerij Ničuškin in pomagal ekipi Colorado Avalanche do polfinala zahodne konference, kamor se je ta uvrstila še četrtič v nizu. Še drugič zaporedoma je v prvem krogu tekmeca izločila brez poraza. Andre Burakovsky se je izkazal z golom in dvema podajama, Cale Makar je dodal zadetek in podajo, med strelce pa se je vpisal tudi Devon Toews. Po golu Nišuškina in prednosti gostov s 4:3 je končni izid zapečatil Nathan MacKinnon, ki je zadel prazna vrata 55,9 sekunde pred koncem.

Vrhunci dvoboja v Nashvillu:

Pri gostiteljih, ki so prvič v 15 nastopih v končnici izpadli brez zmage, je Jakov Trenin zadel dvakrat, enkrat pa Filip Forsberg. Colton Sissons je zbral dve podaji.

Ekipa iz Denverja na nasprotnika v konferenčnem polfinalu še čaka. To bo ali St. Louis Blues ali Minnesota Wild; ekipi sta ta čas poravnani na 2:2 v zmagah.

Florida v podaljšku do izenačenja serije

Washington je proti Floridi klonil po podaljšku z 2:3, tako da je izid v zmagah zdaj izenačen na 2:2. Mož odločitve je bil Carter Verhaeghe, ki je svoj drugi gol na tekmi dosegel v peti minuti podaljška. "Bilo je sijajno. Zdaj se lahko vrnemo na domač teren, pred svoje navijače, zdaj se zdi, kot da v seriji igramo le še na dve zmagi. Spet imamo prednost domačega ledu," je dejal junak dvoboja.

Carter Verhaeghe je v podaljšku zadel za zmago Floride in izenačenje serije. Foto: Reuters

Pittsburgh zmago oddaljen od napredovanja, Crosby presegel mejo 200

Pittsburgh pa je za vodstvo s 3:1 v zmagah in zadnjo stopničko pred napredovanjem tokrat kar s 7:2 premagal newyorške rangerje. Pet zadetkov so zmagovalci dosegli v drugi tretjini. Sidney Crosby je z golom in dvema podajama presegel mejo 200 točk v končnicah lige NHL, zdaj je pri 71 golih in 129 podajah na 178 tekmah.

Sidney Crosby je z golom in dvema podajama presegel mejo 200 točk v končnicah lige NHL. Foto: Reuters

Dallas pa je doma izgubil s Calgaryjem z 1:4, tako da je izid v zmagah izenačen na 2:2. Za odločilno prednost na tekmi je poskrbel Johnny Gaudreau, ki je izkoristil kazenski strel v 48. minuti, ko je njegova ekipa povedla z 2:0. Izkazal se je tudi vratar Jacob Markström s 34 obrambami, še več dela pa je imel njegov tekmec na drugi strani igrišča; vratar Dallasa Jake Oettinger je tekmo končal s kar 50 obrambami, kar je njegov rekord v končnici NHL.

Trotz ni več trener Islandersov Barry Trotz ni več trener NY Islanders. Foto: Guliverimage

Moštvo New York Islanders, ki je prvič po letu 2018 ostalo brez končnice, pa je danes sporočilo, da Barry Trotz ni več trener prve ekipe. Trenersko mesto v New Yorku je prevzel leta 2018, sicer pa je v 23 letih dela v ligi NHL vodil še ekipi Washingtona in Nashvilla.

Ekipa slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja Los Angeles pa bo naslednjo tekmo v seriji z Edmontonom, kjer je izid po štirih dvobojih izenačen na 2:2, igrala v noči na sredo v Edmontonu.