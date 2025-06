Nabor NHL: New York Islanders izbrali obetavnega najstnika #video

New York Islanders so minulo sezono v ligi NHL končali na 12. mestu ter se niso prebili v končnico ter odločilne boje za Stanleyjev pokal. Matthew Schaefer je zadnji dve sezoni igral za Erie Otters v kanadski nižji ligi Ontario Hockey League (OHL).

V sezoni 2024/25 je zaradi mononukleoze izpustil devet tekem, nato pa si je na svetovnem mladinskem prvenstvu leta 2025 zlomil ključnico.

An emotional moment as Matthew Schaefer dons the Islanders sweater for the first time 👏 pic.twitter.com/SfqQpwohEe