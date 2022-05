Bo Colorado vendarle dobil družbo?

Petek prinaša tri tekme uvodnega kroga končnice lige NHL in morda tudi tri nove konferenčne polfinaliste. Kot prvi je v drugi krog končnice napredoval Colorado Avalanche, zdaj pa se mu lahko pridružijo še Pittsburgh Penguins, najboljše moštvo rednega dela Florida Panthers in Calgary Flames. Pingvini, ki se bodo morali znajti brez kapetana Sidneyja Crosbyja (na peti tekmi je utrpel poškodbo zgornjega dela telesa in jo predčasno končal), so imeli zaključni plošček proti New York Rangers že na zadnji tekmi, a ga niso izkoristili. Ga bodo tokrat? Za Florido, ki gostuje pri Washingtonu, in Calgary Flames, ki gostuje pri Dallas Stars, je to prvi zaključni plošček serije.