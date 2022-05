Kralji po to, kar jim ni uspelo že osem let. Edmonton prihaja brez pomembnega člena.

Hokejisti Los Angeles Kings imajo na palici zaključni plošček za napredovanje v drugi krog končnice, v katerem so zadnjič igrali leta 2014, ko so še drugič postali prvaki.

Kralji se lahko prvič po letu 2014, ko so osvojili Stanleyjev pokal, uvrstijo v drugi krog končnice. Napredovanje bodo Anže Kopitar in soigralci lovili na domačem ledu. Člani Edmonton Oilers v Kaliforniji ne bodo mogli računati na člana prvega branilskega para. Darnell Nurse bo namreč zaradi vložka na petem obračunu konferenčnega četrtfinala, ko je z glavo udaril v glavo napadalca Kingsov Phillipa Danaulta, tokrat le gledalec.

Vložek, za katerega si je tekmo prepovedi prislužil Darnell Nurse:

Darnell Nurse gets a 1 game suspension for last night’s head-butt. Thoughts? pic.twitter.com/eHxgHuIzJC — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) May 11, 2022

Naftarji so se tako na bitko, po kateri se sezona zanje lahko že konča, pripravljali brez stebra obrambe. "Gre za odličnega hokejista, ki pa je bil izključen iz naše ekipe. V preteklosti se je že zgodilo, da smo morali zaigrati brez njega, znašli smo se dobro. Podobno pričakujemo tokrat," je po kazni dejal trener Edmontona Jay Woodcroft, Nurseov kolega iz branilskega para Cody Ceci pa dodaja: "Bil sem malo presenečen, ko sem slišal za suspenz. Med tekmo nisem videl, da se je to zgodilo. Za nas je to velik udarec. Je velik vodja na ledu in ob njem, pripade mu veliko igralnega časa, zdaj bodo morali vstopiti drugi."

Če bo Edmontonu uspelo izsiliti sedmo tekmo, bo ta v soboto v Kanadi.

Prvakom teče voda v grlo

Napredovanje si lahko zagotovijo tudi člani St. Louis Blues, Carolina Hurricanes in Toronto Maple Leafs. Ti bi z zmago končali sezono branilcev naslova Tampa Bay Lightning.