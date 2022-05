Noro, fantastično! Luka Dončić odigral kot v transu in ponižal Phoenix.

Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić je s sanjsko predstavo v Phoenixu (90:123) popeljal Dallas v finale zahodne konference lige NBA! Mladi Ljubljančan (35 točk in 10 skokov) je bil nerešljiva uganka za obrambo Sonc, zelo vroča sta bila tudi Spencer Dinwiddie in Jalen Brunson. Dallas zdaj v konferenčnem finalu čaka Golden State, prva tekma bo v noči na četrtek v San Franciscu. Na vzhodu se bosta za preboj v veliki finale lige NBA udarila Miami in Boston, ki je v nedeljski matineji nadigral in izločil prvaka Milwaukee (109:81).

Phoenix Suns : Dallas Mavericks 90:123 (17:27, 27:57, 50:92)

Johnson 12, Booker 11, Paul 10, Shamet 9; Dončić 35, Dinwiddie 30, Brunson 24, Powell 6, Bullock in Finney-Smith 5

Učinek Luke Dončića: 35 točk (met za tri 6/11, met za dve 6/8, prosti meti 5/5), 10 sk., 4 asist., 2 ukr. žogi, 2 izg. žogi, 3 oseb. napake v 30 minutah

Kakšna tekma v Phoenixu! Dallas je napravil podvig, o katerem se bo še dolgo govorilo. Čeprav so Sonca veljala za največjega favorita za osvojitev letošnjega naslova, so v končnici pogorela že na drugi stopnički. Strokovna košarkarska javnost v ZDA je pred začetkom konferenčnega polfinala v en glas napovedovala napredovanje Phoenixa.

Ko je najboljše moštvo rednega dela lige NBA (64 zmag in le 18 porazov), ki ga vodi najboljši trener Monty Williams, brez večjih težav izkoristilo prednost domačega igrišča in povedlo v zmagah z 2:0, so se košarkarji Dallasa znašli pred zahtevnim izzivom.

Vrhunci zgodovinskega srečanja v Phoenixu:

Luka Dončić, ki je na omenjenih dveh tekmah dosegel skupaj kar 80 točk, a tudi pogrešal bolj razigrane soigralce, je vseeno verjel v čudež. Ponavljal je besede, kako bo v napredovanje verjel do zadnjega. S svojim optimizmom in nepopustljivostjo je nalezel ekipo. Soigralci so mu nato na domačem parketu v Teksasu le priskočili na pomoč. Dallas je dobil obe tekmi, izenačil v zmagah na 2:2, nato pa se je serija nadaljevala po ključu domače nepremagljivosti do te mere, da se je o finalistu zahodne konference odločalo na sedmi tekmi.

Velik favorit za zmago je bil Phoenix. Pred tem je na domačih tekmah proti Dallasu blestel, ga spravljal v obup, izstopal je zlasti Devin Booker, ki je imel v noči na ponedeljek po slovenskem času opravka s svojo prvo sedmo tekmo v končnici lige NBA. Še kako si jo bo zapomnil, a v nasprotju z napovedmi in splošnim prepričanjem košarkarske javnosti v Severni Ameriki ne po dobrem. Po sramotnem porazu, neverjetni nemoči in izraziti dominanci Dallasa, ki je odigral najverjetneje najboljšo tekmo v ligi NBA, odkar se mu je pred štirimi leti pridružil Dončić, je Phoenix že končal sezono.

Izjemni predstavi Luke Dončića in Spencerja Dinwiddieja (skupaj 65 točk):

Da bi bil to lahko veličasten večer Luke Dončića, so nakazale že prve minute, uvodni napadi. 23-letni Ljubljančan je dosegel prvi koš na tekmi za 2:0, ko ga je neuspešno pokrival Deandre Ayton. Dallas je v obrambi zaigral zavzeto, agresivno in povsem razorožil glavna orožja Sonc. Po dveh trojkah še kako motiviranega Dončića je povedel s 8:3, prednost pa je v nadaljevanju, kjer je slovenski as marljivo krepil število točk kot tudi skokov, skokovito rasla.

Luka Dončić je še enkrat več dokazal, kako je na tekmah, ko se odloča o napredovanju v končnici lige NBA, skorajda neukrotljiv. V prvem polčasu je dosegel 27 točk, ravno toliko, kot jih je celotna ekipa Phoenixa skupaj! Foto: Reuters

Ko je dve trojki pridodal še vroči adut s klopi Spencer Dinwiddie, je prednost zrasla na 21:10, najboljši trener sezone Monty Williams pa je še vedno nemočno iskal rešitev, kako prebuditi igro v napadu ter ustaviti Dončića. Občinstvo v dvorani Footprint Center, na tribunah sta bila tudi sloviti igralec bejzbola Alex Rodriguez in raper Lil’ Wayne, kar ni moglo verjeti, kaj se dogaja, maloštevilni navijači Dallasa v dvorani v Phoenixu pa so bili v deliriju.

Gostje so z izjemno obrambo parali živce nemočnim gostiteljem, ki so jih ob zelo skromnem odstotku meta iz igre spremljale nepovezane akcije v napadu. Prednost je rasla, Sonca so v drugi četrtini ostala prekratka kar za 20 točk, ob koncu prvega polčasa pa je Dallas, ki se je pod vodstvom Jasona Kidda izkazal s popolno igro v obrambi, vodil že za neverjetnih +30!

V znamenju pravljične številke 7

Devin Booker, v tej končnici prvi strelec Phoenixa, v prvem polčasu ni dosegel niti enega koša iz igre. Foto: Reuters Phoenix že dolgo ni bil tako nemočen v lastni dvorani, še zlasti na tako pomembni tekmi, na dvoboju sezone za obe ekipi. Dončić in Dinwiddie sta še naprej igrala kot v transu. Luka je v prvem polčasu dosegel 27 točk, dodal 9 skokov in 3 asistence, Dinwiddie pa je fantastičen polčas začinil z 21 točkami.

V prvem polčasu je bilo skoraj vse v znamenju pravljične številke 7. Phoenix je po prvi četrtini vodil s 27:17, po polčasu že 57:27, s 27 točkami pa je bil prvi strelec junak Dallasa, ki nosi dres s številko 77! Najboljša košarkarja Phoenixa Devin Booker in Chris Paul na drugi strani nista iz igre dosegla niti enega koša, zgrešila pa vseh 11 metov.

V Phoenixu padali takšni in drugačni rekordi Spencer Dinwiddie se je na sedmi tekmi izkazal s 30 točkami. Foto: Reuters Ko je Phoenix prvi polčas končal z mizernimi 27 točkami, je s tem poskrbel za neslaven rekord. Postal je prva ekipa, ki je v zgodovini odločilnih sedmih tekem v končnici lige NBA v prvem polčasu dosegel tako malo točk. Dallas je odšel na počitek z ogromno prednostjo +30 (57:27) in se podpisal pod rekord, saj liga NBA česa takega na sedmih tekmah končnice NBA pred tem še ni doživela. V zgodovino sta se zapisala tudi strelska učinka Luke Dončića in Spencerja Dinwiddieja, ki sta v prvem polčasu dosegla 27 oziroma 21 točk, s tem pa postala prva soigralca v ligi NBA v tem tisočletju, ki sta na sedmi tekmi končnice v prvem polčasu presegla mejo 20 točk. Zadnja, ki jima je to uspelo, sta bila po podatkih ESPN nekdanja zvezdnika New Yorka Patrick Ewing in Allan Houston. In sicer daljnega leta 1997.

Dončić si je lahko privoščil nenadejan počitek

Rapsodija Dallasa se je nadaljevala tudi v drugem polčasu. Phoenixu je voda pošteno tekla v grlo, še naprej jih je prvovrstna obramba gostov iz Teksasa silila k skromnemu metu iz igre (v prvem polčasu je bil naravnost katastrofalen, zgolj 24-odstoten!), na žalost favorizirane ekipe iz Arizone pa se je razigral še Jalen Brunson. Mrežico gostiteljev so začeli rešetati še njegovi koši, prednost Dallasa pa je kmalu narasla čez 40 točk! Kiddovi varovanci so v najbolj navdihnjeni predstavi te sezone končali tretjo četrtino z ''velevodstvom'' 92:50! Zmagovalec, finalist zahodne konference, je bil že malodane odločen.

Luka Dončić je dosegel 35 točk v zgolj 30 minutah! Foto: Reuters

Dončić si je tako lahko privoščil zelo sproščen in veder počitek v zadnji četrtini. Ni mu bilo več potrebno stopiti na parket, ki so ga postopno zapuščali še drugi prvokategorniki Dallasa. To so izkoristili gostitelji in po sramotnem izkupičku v uvodnih treh tretjinah, v katerih so dosegli pičlih 50 točk, vendarle malce popravili statistiko v napadu. Zadnji del srečanja so dobili s 40:31 in izboljšali odstotek meta iz igre na skoraj 38 odstotkov, a to ni kaj prida zmotilo gostov.

Sledilo je ogromno slavje, Dallasu, ki je šest minut pred koncem vodil celo za +46, je uspel pravcati podvig, s katerim so dokazali, da lahko v tej sezoni premagajo vsakogar. Čeprav so v zgodovini lige NBA ponavadi na sedmih tekmah v končnici zmagovale domače ekipe, tako je bilo v 77 odstotkih, se je v Phoenixu zgodilo veliko presenečenje. Sonca niso bila kos pritisku, Dallas pa jim je s sanjsko predstavo prisolil še kako bolečo klofuto in jih odpravil za +32.

Dallas se je uvrstil v konferenčni finale prvič po letu 2011. Ko je to storil nazadnje, je postal prvak. Takrat je pri Mavericks blestel Nemec Dirk Nowitzki, ki si je ogledal mojstrsko predstavo Luke Dončića in soigralcev v živo v Arizoni. Foto: Reuters

Naslednji tekmec Mavericks je Golden State Warriors, ki je v konferenčnem polfinalu s 4:2 izločil Memphis. Ker je bil v rednem delu višje uvrščen od Dallasa, bo imel prednost domačega igrišča, na parketu pa se obeta zvezdniški obračun za sladokusce med Stephenom Curryjem in Dončićem.

Dončić in druščina bodo prvič v Kaliforniji gostovali v noči na četrtek (začetek dvoboja bo ob 3. uri po slovenskem času). Takrat čaka najboljšega slovenskega košarkarja, ki je v tej sezoni v izboru za MVP igralca rednega dela sezone zasedel peto mesto, največji izziv, odkar navdušuje na drugi strani Atlantika.

Kako je Luka Dončić na dan srečanja osrečil vse v dvorani v Phoenixu, ki so želeli njegov avtogram:

Best player left in the playoffs? pic.twitter.com/Lk9a4FWllg — Brad Townsend (@townbrad) May 15, 2022

Kelti v drugem polčasu odpihnili prvake

Košarkarje Miami Heat bo v finalu vzhodne konference izzval Boston Celtics. Tako se bosta na vzhodu za preboj v veliki finale udarila prvi in drugi nosilec. Kelti so dobili še drugo tekmo zapored in v odločilnem sedmem spopadu konferenčnega polfinala na domačem parketu nadigrali Milwaukee Bucks.

Vrhunci dvoboja v Bostonu:

Odločilno prednost so si zagotovili v drugem polčasu, ki so ga dobili z 61:38. Tako so prepričljivo odpravili branilce naslova in poskrbeli, da Giannis Antetokounmpo in druščina, ki so celotno serijo pogrešali poškodovanega Khrisa Middletona, letos ne bodo ubranili lovorike.

Junak večera v dresu Bostona je nepričakovano postal Grant Williams. Dosegel je 27 točk, največ v svoji ekipi, od tega pa zadel kar sedem trojk (iz kar 18 poskusov!). S tem je poskrbel za rekord kariere, toliko točk ni pred tem dosegel še na nobeni tekmi lige NBA.

Grant Williams je na odločilni tekmi za napredovanje Bostona v konferenčni finale zadel kar sedem trojk. Foto: Reuters

Boston je zadel kar 22 trojk, pri Milwaukeeju pa je njegovega največjega zvezdnika Giannisa Antetokounmpoja od trojnega dvojčka delila le ena asistenca (25 točk, 20 skokov in 9 asistenc).

Končnica lige NBA, 2. krog (15. maj): Zahod:

Phoenix Suns : Dallas Mavericks 90:123 /3:4/

Johnson 12, Booker 11 (met iz igre 3/14), Paul 10; Dončić 35 (met za tri 6/11, met za dve 6/8, prosti meti 5/5), 10 sk., 4 asist., 2 ukr. žogi, 2 izg. žogi v 30 minutah, Dinwiddie 30 (trojke 5/7), Brunson 24 Vzhod:

Boston Celtics : Milwaukee Bucks 109:81 /4:3/

G. Williams 27 (trojke 7/18), 6 sk., Tatum 23 (trojke 5/9), 8 as., 6 sk., 7 izg. žog, Brown 19, 8 sk., Pritchard 14, Smart 11, 10 as., 7 sk.; G. Antetokounmpo 25 (met iz igre 10/26), 20 sk., 9 as., 5 izg. žog, Holiday 21, 8 as., Lopez 15, 10 sk., Portis 10, 6 sk. / / izid v zmagah, za napredovanje so bile potrebne štiri zmage

Preberite še: