Eden od najboljših košarkarjev na svetu, 23-letni Luka Dončić, ima v ZDA ogromno mladih oboževalcev. Eden izmed njih je Roman, ki je najboljšemu igralcu Dallasa napisal pismo. ''Dragi Luka. Upam, da boš premagal Phoenix in zadel veliko trojk. Želel bi si imeti tvoj dres. Moja učiteljica bo slabe volje, če boš izgubil. Si odličen igralec,'' je popihal na dušo najbolj priljubljenemu košarkarju Dallasa.

Še zdaleč pa ni ostalo le pri tem. Njegova učiteljica se je odločila, da bo šla še korak naprej. ''Zavedam se, da ste Dallas Mavericks v teh dneh na polno zasedeni, a poglejte si to prisrčno pisemce, ki ga je moj učenec namenil Luki Dončiću! Bi mu lahko to posredovali,'' je učiteljica Brittany Cohen prek Twitterja predstavila svetu pisemce mladega oboževalca LD77, njenega varovanca v šoli, ki ga je želela deliti z javnostjo.

Poslala ga je na več naslovov, poleg Dončića je v objavi označila tudi lastnika kluba Marka Cubana, več organizacij Mavs, nekaj novinarjev, ki podrobno spremljajo dogajanje pri teksaškem klubu …

Luka, vedno boš naš MVP!

Mladi Roman je z navdušenjem takoj oblekel dres Luke Dončića. In res. Kar je sledilo, je preseglo vsa njena pričakovanja. Sledili so trenutki sreče in nepopisnega zadovoljstva, hkrati pa tudi hvaležnosti, namenjeni 23-letnemu slovenskemu športnemu zvezdniku in njegovi fundaciji LD77Foundation (The Luka Doncic Foundation), ki se osredotoča na pomoč najmlajšim, zlasti dojenčkom in mladim otrokom, saj jim poskuša zagotavljati skrb za zdravje in dobro počutje.

''Ostala sem brez besed. Luka Dončić je videl našo objavo na Twitterju! Čeprav je pred njim najpomembnejša tekma njegove kariere, si je vzel čas za otroka, ki ga ni še nikoli srečal, in mu prek fundacije podaril podpisan dres in še druga darila neprecenljive vrednosti. Luka, vedno boš naš MVP,'' je zapisala ganjena Brittany.

Kako čustveno je bilo ob svečanem trenutku, ko je mladi Roman prejemal Dončićevo darilo, vam najboljše pričarajo fotografije, s katerimi je Brittany popestrila svojo objavo na Twitterju. Učiteljice ob mladem Romanu niso zadrževale navdušenja in solza sreče. To je bil za mladega ljubitelja košarke in oboževalca slovenskega asa eden od najsrečnejših dni v življenju.

I have no words. @luka7doncic SAW OUR TWEET! With the most important game of his career tomorrow, he made time to think of a kid he’s never met. @LD77Foundation reached out to give Roman a signed jersey and other priceless gifts. Luka, you will ALWAYS be our MVP! @MavsPR @mcuban https://t.co/s3mq1OaiWw pic.twitter.com/WwXmzWJ0ct — Brittany Cohen (@MrsCohenGHE) May 11, 2022

V noči na petek, ko čaka Dončića še kako pomembna tekma s Phoenixom, v kateri lahko izsili sedmo srečanje konferenčnega polfinala, bo zagotovo eden od najbolj strastnih navijačev. Morda bo oblečen prav v njegov dres z znamenito številko 77.