Razočarani Dončić ni imel odgovora

Na peti tekmi polfinala zahodne konference so košarkarji Dallas Mavericks utrpeli visok poraz proti Phoenix Suns. Osrednji zvezdnik Luka Dončić verjame, da se lahko serija še obrne, čeprav poudarja, da pred njimi stoji izjemno kakovostna ekipa.

"Ne vem. Če bi imel odgovor, ne bi tega naredili. Suns so izjemna ekipa. Naš tempo je bil počasen. Na zadnjih tekmah je bil boljši. Zaustavili so nas pri 80 točkah, kar je impresivno. Žoga mora bolj krožiti in imeti moramo hitrejši tempo," je Luka Dončić odgovoril na vprašanje, kaj se je zgodilo po dobrem začetku, da je Dallas v nadaljevanju tako padel.

Ključna je bila tretja četrtina, ki so jo košarkarji Phoenix Suns dobili s kar 33:14. Igralci Dallasa so bili v tem delu brez prave energije. Zapravljali so žoge, se naslanjali na individualne akcije ... V vrstah teksaškega moštva sta bila le dva košarkarja, ki sta vlekla napad. Dončić je dosegel 28 točk, ob tem je zbral še 11 skokov in dve asistenci, Jalen Brunson 21. Skupaj torej 49 od 80 točk Dallasa, ki je prejel 110 točk najboljše ekipe v rednem delu lige NBA.

Dončić verjame

Na vseh dozdajšnjih petih tekmah je gostitelj slavil zmago, zato Dončić verjame, da lahko v noči na petek izsilijo odločilno sedmo tekmo: "Domov gremo, igrati moramo tako kot na domačih tekmah. Navijači bodo izjemni. Odigrati bomo morali 48 minut dobre košarke. Zaupamo vase. Zmagati moramo dve tekmi zapored. Težko bo proti tej ekipi, a bomo verjeli."

Čeprav Dallas zaostaja z 2:3 v zmagah, trener Jason Kidd ne čuti nobenega pritiska. In po njegovem ga tudi njegovi košarkarji ne bi smeli imeti: "Mi nimamo pritiska. Nihče nas ni izbral, da bomo zmagali. Zakaj bi bil torej pritisk na nas? Na tej točki gre za voljo in željo, kdo bo agresiven in kdo pasiven."

Kidd: Luka se ne boji izziva

Verjame v fante, verjame v Dončića, ki se zna po težkih porazih pobrati in narediti ekipo boljšo. To bo moral narediti v noči na petek in imeti na svojem računu bistveno več asistenc kot na peti tekmi. Dallas jih je premogel vsega devet, medtem ko košarkarji Phoenixa 28. Ekipna igra je tokrat odločila.

"Luka se ne boji izziva. Videli ste na olimpijskih igrah, vidite v letošnji končnici, videli ste v lanski. To je dobra lastnost," je dejal Kidd, ki upa, da bo v American Airlines Centru v petek več košarkarjev Dallasa razpoloženih za igro.